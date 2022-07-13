羽毛球．新加坡賽｜李晉熙/吳芷柔反勝中國　偕鄧俊文/謝影雪晉級

羽毛球新加坡公開賽，港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪首圈過關，直落兩局淘汰埃及組合晉級。另一對港隊拍檔李晉熙/吳芷柔就在首圈反勝中國隊組合，同樣打入次圈。



香港時間周三（13日）早上舉行的混雙首圈，被列為4號種子的鄧俊文/謝影雪，遇上埃及的Adham Hatem Elgamal/Doha Hany，實力及狀態明顯在對方之上。首局初段，雙方分數還算接近，但香港的「鄧謝配」在中段連取5分，拉開到16：8，確立優勢，先贏一局21：13。

在第二局，世界排名第7的鄧俊文/謝影雪乘勝追擊，由頭帶到尾，輕鬆贏多局21：12，合共花了23分鐘，直落兩局淘汰對手，晉身次圈。

另一場同日稍後舉行的混雙首圈，港隊的李晉熙/吳芷柔面對中國隊的組合馮彥哲/林芳玲，雖然他們首局以11：21落敗，但之後站穩腳，連贏21：13及21：14，以局數2：1反勝晉級。