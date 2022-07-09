羽毛球．大馬大師賽｜戴資穎無緣再反勝陳雨菲　惜敗4強止步

中華台北「球后」戴資穎與陳雨菲相隔一星期再度碰頭，爭奪馬來西亞大師賽決賽席位，可惜「小戴」無緣報回上周的一敗之仇，直落兩局不敵對手，無緣決賽。



連續兩星期的馬來西亞分站，戴資穎與陳雨菲再度爭奪女單決賽席位，「小戴」上星期在大馬公開賽，領先一局下被陳雨菲逆轉，對戰往績上較為追近，雙方生涯第23次交手，陳雨菲贏得其中5次。

戴資穎一星期後即有「復仇」的機會，在馬來西亞大師賽4強再度對壘。陳雨菲戰畢8強後，坦言近期與戴資穎交手頻密，勝負不算太重要，嘗試在小戴身上學習。

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陳雨菲開局連取5分，即使小戴其後收窄差距，依然未能追平，技術暫停時落後5：11。這名「中國一姐」暫停後再取8分，以21：13先下一城。

換場後，戴資穎減少失誤，前半段一口氣取得6分，以11：7領先。休息過後，小戴失誤又變多，陳雨菲收窄差距，追成14：14平手，其後更以16：20落後。小戴面對4個賽點，連取4分追平，差點重演印尼公開賽的劇本，可惜戴資穎未能平反敗局，以21：23惜敗，無緣決賽。

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