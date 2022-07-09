羽毛球．大馬大師賽｜戴資穎連續兩周無緣決賽　賽後自揭勝負分野

中華台北「球后」戴資穎再度憾負陳雨菲，連續兩星期不敵這名中國球手，無緣馬來西亞大師賽女單決賽。「小戴」賽後坦言自己失誤多，成為今仗的勝負分野。



戴資穎與陳雨菲連續兩星期在馬來西亞交手，「小戴」上周領先一局下，被陳雨菲逆轉出局。這名中華台北一姐先輸一局13：21，次局一度領先，其後再被陳雨菲反超前，更以16：20落後。

戴資穎早前在印尼公開賽，5度勇救「Match Point」再反勝陳雨菲。小戴今仗差點重演逆轉劇本，連取4分打成20：20平手，可惜未能平反敗局，以21：23不敵對手，連續兩星期落敗，再度無緣決賽。

戴資穎無緣再反勝陳雨菲 惜敗4強止步

陳雨菲直落兩局擊敗戴資穎晉級決賽。（美聯社）

戴資穎無功而還，賽後坦言失誤多成為勝負分野，「我覺得中段較多失誤，分數拉開了就很難追回來，失誤令我難以贏得比賽，加上今日速度不快，跟不上她（陳雨菲）的節奏，整場都在被動狀態。」

小戴同時盛讚陳雨菲，移動及控球的表現也她好，是較穩定的選手。戰畢大馬大師賽後，下周轉赴新加坡，戴資穎表示未決定是否參賽，但身體狀況還好。

戴資穎場上甩拍 機智秒速換手 旁述也讚好

戴資穎賽後坦言，打法被動成為勝負關鍵。（美聯社）

過去兩星期，戴資穎獲得馬來西亞球迷滿滿的支持，她亦在社交網站發文致謝，以中﹑英文感謝大家支持，並配上3個「心心」的表現符號。另外，小戴更透過限時動態展示她的一個由紙幣製成的袋，應是當地球迷送給她的禮物。

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