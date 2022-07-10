羽毛球｜終砍下以為不會倒的樹　安洗瑩大馬賽輕取陳雨菲止7連敗

馬來西亞大師賽女單決賽，世界排名第4的韓國「天才少女」安洗瑩對上東京奧運金牌陳雨菲，這場「強強對決」戲碼，最終安洗瑩以直落兩局輕取該中國一姐，第二局初段更一度打出11：1的攻勢，勇奪冠軍，也中止了對戰7連敗。



陳雨菲在4強以直落兩局擊敗強敵戴資穎，晉身決賽後碰上安洗瑩，雙方過去7度交手，陳雨菲錄得全勝，最近一次在優霸盃對決，雙方大戰3局，安洗瑩還打到抽筋，最終由陳雨菲險勝。

安洗瑩賽前與陳雨菲7次交手未嘗一勝，今仗一吐烏氣。（Badminton Photo）

陳雨菲堪稱安洗瑩的最大天敵，惟今日安洗瑩甫開賽便展現強勢，最多取得7分領先，安洗瑩發球連續出界雖被追至僅兩分差，但在關鍵時刻回穩，在18：17時連得3分，以21：17先拔頭籌。

陳雨菲在首局仍能咬緊比數，第二局失勢後無力挽回狂瀾。（美聯社）

安洗瑩在換邊後打得更順手，不僅開局打出一波6：0，更一路壓制陳雨菲，以11：1進入暫停，這名韓國一姐其後繼續強攻，體力明顯下滑的陳雨菲難擋攻勢，雙方一直維持在雙位數分差，以21：5大勝陳雨菲，強勢封后。

終於擊敗天敵，安洗瑩獲勝後興奮吼叫。（Badminton Photo）

安洗瑩曾在今年4月受訪時提到，去年東京奧運八強敗予陳雨菲後，受到很大的打擊，「以為沒有砍10次不會倒的樹，但後來才發現有些樹永遠不會倒。」今天，她終於砍下了以為不會倒的樹，在花了37分鐘擊敗陳雨菲獲勝後，她即跪地吼叫慶祝，在7次落敗後終扳回1勝。

這是她繼韓國公開賽奪冠後，取得今季第二座冠軍。陳雨菲則是在上周馬來西亞公開賽決賽不敵泰國一姐拉查諾後，今仗再次失冠，連續兩站以亞軍作結。