羽毛球．大馬大師賽｜伍家朗力戰反勝闖決賽　周日與印尼球手爭冠

港隊男單獨苗伍家朗在馬來西亞大師賽4強鬥印度球手彭奈，在先失一局下，其後急起直追連取兩局，結果以局數2：1反勝彭奈，今季首度躋身決賽。



世界排名第13位的伍家朗，8強與中華台北名將周天成力戰3局，最終反勝晉級4強，同時創出今季的最佳成績。

伍家朗反勝周天成入4強 創下今季最佳成績

伍家朗26分鐘極速取勝 晉級8強惡鬥周天成

伍家朗反勝周天成晉身馬來西亞大師賽4強。（美聯社）

伍家朗與印度球手彭奈爭奪決賽席位，雙方過去8次交手，分別各贏4場。伍家朗早段曾經領先，其後被彭奈拉開差距，半局先以7：11落後。暫停過後，伍家朗與對手一直維持3至4分的差距，難越雷池半步，大好機會起跳扣殺亦落網，以17：21先輸一局。

伍家朗次局發力，初段連取7分拉開比分，更一度領先雙位數差距，並以21：9扳回一城，雙方需要進入第3局決勝。

彭奈決勝局早段曾經領先4分，伍家朗其後急起直追，一口氣力追5分，換邊前以11：9反先。伍家朗休息後力抗彭奈來襲，結果以21：17反勝對手，驚險躋身決賽，與印尼球手迪維華度約（Chico Aura Dwi Wardoyo）爭冠。

伍家朗力戰3局晉級，致勝一刻激動振臂高呼。（Twitter截圖）

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