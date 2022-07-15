沙特財團高球賽高薪挖角　活士怒斥球員跳槽：不能抗拒金錢的人

高爾夫球英國公開賽周五展開，美國球星活士出戰今年第3場賽事。不過他在比賽開始前，先重砲怒轟由沙特阿拉伯財團出資組成的新興高爾夫球巡迴賽LIV，不留餘地直指那些不能抗拒金錢的選手，「背叛」了讓他們成名的巡迴賽（PGA）。



由沙特阿拉伯國家主權基金公共投資基金（Public Investment Fund，簡稱PIF）為首的財團，除了去年入主英超紐卡素，亦出資組成高爾夫球巡迴賽「LIV Golf」，惟以銀彈攻勢利誘球星過檔，備受批評。

正出戰英國公開賽的活士，首次開腔批評放棄PGA轉戰LIV系列賽的球手。（Getty Images）

面對球員「變節」，PGA早前宣布取消現在和將來參加LIV巡迴賽的所有球員資格，目前有17名球員受到禁令影響，當中更包括現役美巡賽球員米高遜（Phil Mickelson）和莊臣（Dustin Johnson），據報LIV以一億鎊（9.28億港元）合約説服了兩名名將。

前世界排名第一，愛爾蘭球手麥克萊（Rory McIlroy）亦曾對轉投LIV的球手作出批評，直指他們都是「雙面人」，講一套、做一套。

「左手怪傑」米高遜（Phil Mickelson）在最後一刻加入「叛將」名單，從PGA美巡賽投向LIV懷抱。（Getty Images）

活士也在英國公開賽的賽前記者會上首次開腔，批評放棄PGA轉戰LIV系列賽的球手，也覺得高爾夫球界經歷這個翻天覆地的變動後，有些球手可能永遠不會再出現在美巡賽。

生涯奪得15座大賽金盃的活士毫不客氣，以「背叛」來形容加盟LIV的球員，「那些不能抗拒金錢誘惑的球員，完全背棄了讓他們到達這個地位的事，球員有了保障收入後，還有動力練球嗎？他們還有什麼動力四出征戰？你收到了一大筆錢，然後只打幾場比賽，而且只打54洞？」

活士直斥轉投LIV的球手背叛了PGA。（Getty Images）

活士的激烈批評，大多針對年輕球員：「很多人都還沒在美巡賽站穩陣腳，就接受簽約金，他們應該要知道，獎金要靠自己的本領去賺的。」

雖然LIV已向世界排名積分組織申請積分制，惟目前審核仍未通過，如果最終LIV得不到世界排名積分，這些「轉會」的高爾夫球好手世界排名將會極速下滑，也就無法參加美國名人賽。