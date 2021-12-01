活士車禍後首受訪證全職生涯已完　爆曾拒收外界消息：我未準備好

美國高爾夫球手老虎活士（Tiger Woods）因車禍致右腳多處骨折，他養傷10個月後終再公開露面並接受訪問，談及康復期間的心路歷程，以及對未來的展望。



活士今年2月發生嚴重車禍，他因超速駕駛於彎位撞壆，撞倒木製標示後越過對面線再撞樹翻車。活士雖然清醒，但要在消防員和救護員用救生鉗幫忙下，才能離開車廂，及後證實右腳多處骨折，送往醫院進行手術。

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事發後曾拒接收資訊：我還未準備好

事隔約10個月，這位高球傳奇首度接受訪問，他坦言意外後曾拒絕接觸所有跟意外相關的消息，慶幸這些痛苦回憶至今沒有不斷在腦中重現。

「朋友都把我跟外界隔絕，我沒有手機，但有電視遙控，卻只會看體育比賽。我不想看到意外的新聞、甚至是那條公路，要我再想像自己是如何逃出生天是很痛苦的事，當時我還未準備好。」

活士自今年2月發生車禍後首度公開接受訪問。（美聯社）

一度考慮截肢 承認全職生涯已完

活士也直言，自己能夠活着是十分幸運的事。「有一刻，我不會說是50-50機率，但可以說非常接近我要截掉右腳。這件事最終沒發生，我便不斷叫我女友或朋友把東西拋給我，測試雙手還是否健全。」

自意外後接受了5次背部或腰部手術，他透露自己行動仍有微瘸 (slight hitch)，距離康復尚有多於一半的路程，「見到我打的球比以往近得多，還真有點『大開眼界』。但最少我還能打。而有一段時間，我覺得自己連這一點做不到。」

活士透露自己已大不如前，無法繼續全職參加比賽。（Getty Images）

活士表示自己會耐心地復原，但承認身體已不可能回到最初，「重新參加巡迴賽是有可能的，可是絕非全職，這情況再也不會出現。我每年會挑選一些比賽去打，然後圍繞它進行訓練，這是很不幸的現實，但我必須理解跟接受。我不必與世界上最優秀的選手對抗，也可以有好生活。

作為意外後首次出席的公開活動，活士今周會於巴哈馬出席由自己主辦的「英雄世界挑戰賽 (Hero World Challenge)」。賽事開放予20名球手參與，將為活士慈善基金籌款。