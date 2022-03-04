體育熱話｜活士車禍後避戰一年　影響力仍勝傳奇米高遜袋6000萬

美國高爾夫球手老虎活士（Tiger Woods）去年因車禍致右腳多處骨折，嚴重威脅其職業生涯。幾乎一整年時間都消失在大眾面前，他仍在首屆「球星影響力計劃」(Player Impact Program）贏得第一位，800萬美元（約6200萬港元）獎金落袋。



儘管一整年沒打過任何一場正式的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour），前球王活士仍打敗米高遜（Phil Mickelson）、麥克萊（Rory McIlroy）等名將，在首屆「球星影響力計劃」中勇奪第一位，獲得主辦方800萬美元（約6200萬港元）獎金。

未踏賽場近一年的活士，在高爾夫球壇仍有很大影響力。（Getty Images）

「球星影響力計劃」始於2021年，為最後入圍的前10名選手提供總計4,000萬美元的獎金，作為對「產生重大改變，以及對美巡賽產生最正面利益球員」的獎勵。

現年46歲的活士去年發生嚴重車禍，他因超速駕駛於彎位撞壆，撞倒木製標示後越過對面線再撞樹翻車；休養10個月後，他曾在記者會上談及康復期間的心路歷程。他指會耐心地等待康復，但承認身體已不可能回到最初。

因傷休養的活士積極面對，更笑指寵物是他的最佳復健拍檔。（截圖）

幾乎一整年都消失於大眾面前，活士直到去年12月，才與12歲兒子參加非正式的「PNC父子挑戰賽」。

上月，活士在Instagram發布一段影片，他在揮桿的照片配上「正在進步」的標題。

活士在去年12月「復出」，與兒子參加親子賽。（Getty Images）

「球星影響力計劃」以5個指標作評分標準，分別是網路搜尋器上的受歡迎程度、包含選手姓名的獨特新聞、在社交媒體的影響力、品牌曝光率（Nielsen Brand Exposure），以及在美國大眾的普遍認知度。

「左手怪傑」米高遜則名列第二名，獲得600萬美元（約4600萬港元）獎金。他在去年以50歲之齡，成為PGA史上最年長的冠軍得主。