高爾夫球｜活士車禍後復出鬥大師賽　首日打出低標準一杆排第10

美國高爾夫球名將老虎活士上年初遇上嚴重車禍，幾乎截肢，幸好沒有發生，但坦言全職生涯已完。相隔超過一年，活士再度亮相高球場，在英國大師賽中首度復出，首日更打出低標準一杆的成績。



上年2月，高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）因超速駕駛，發生嚴重車禍，需要在消防員和救護員用救生鉗幫助下，才能離開車廂，其後證實右腳多處骨折，送往醫院進行手術。

遇上嚴重意外，活士保住性命已是萬幸，他接受了5次背部或腰部手術，更曾經考慮過截掉右腳，幸好沒有成事。這名高球傳奇球手坦言身體難以回復當年狀態，不能再全數參加巡迴賽。

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活士回歸賽場，完成首日賽事後排第10位。（Getty Images）

經歷生死，也不能減退活士對高爾夫球的熱愛，活士終於回歸賽場，在美國大師賽（The Masters）復出，亦是他在16個月內首度參加頂級別賽事。活士全日打出低標準1杆的71，排名並列第10位，其中3洞成功捉到「小鳥」，與榜首的韓國球手任成宰相差4杆，表現絕不失禮。

活士久疏戰陣，重新適應比賽節奏需時，「我熱身做得不好，我只能盡量打好每一球，將球放在正確的位置，試圖減少杆數，而我做到了。」對活士而言，能夠復出參賽已是一場勝利，「由受傷到回歸賽場，一路以來困難重重，我十分幸運有這個機會再戰大師賽，亦感激球迷們的熱烈歡迎。」

活士回歸賽場，得到在場球迷的熱烈歡迎。（Getty Images）

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