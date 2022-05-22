高爾夫球｜活士腳傷忍痛撐到第3輪　生涯第三差成績退出PGA錦標賽

美國高爾夫球名將活士（Tiger Woods）在美國職業高爾夫球協會（PGA）錦標賽打出生涯第三差成績，隨後因腳痛退賽，賽後他只簡短表示右腳疼痛。



經歷車禍重傷的活士在去年2月回歸，儘管在4月美國名人賽以第47名完成，日前他仍揚言挑戰取得第5座PGA錦標賽冠軍。他在首輪先是交出74杆，第2輪以69杆順利晉級，但是周六（21日）在第3輪賽事，「老虎」活士今仗表現大失準，交出兩個不光彩的「第一次」紀錄。

活士在美國PGA錦標賽打出生涯第3差成績。（Getty Images）

活士連續在第9至第13洞，吞下5隻「柏忌」（bogey），這是他職業生涯中的第一次。結果全日打出高標準杆9杆的79，3天共錄高於標準杆12杆的222杆，是他職業生涯第三差的大滿貫賽，賽後他名列第76位，在晉級的79名球手中排名最低。

活士生涯中第一及第二差的大滿貫賽，要數到2002年英國公開賽第3輪，他打出高標準杆10杆的81，以及在2015美國公開賽首輪的高標準杆10杆的80。

活士連續吞下5隻「柏忌」（bogey），是他職業生涯中的第一次。（Getty Images）

活士在今場比賽中，其受傷的右腳走路時一瘸一拐，失準表現並不令人意外，他忍痛完成第3輪賽事後，隨即決定退賽，這是他在職業生涯第一次在大滿貫賽退賽，並拒絕出席賽後記者會。

他只簡單回應：「我的右腳還是感到非常疼痛，這是事實，我們會繼續努力，再來看看接下來的情況。今日我沒有做對過任何事，打得很差。」他表示會考慮出戰下月的美國公開賽，以及7月的英國公開賽。