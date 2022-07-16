足球轉會｜利雲度夫斯基得償所願 巴塞加碼到半億歐元打動拜仁
撰文：何偉畧
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拜仁慕尼黑主力射手利雲度夫斯基表明希望轉會，成事在望。
精於轉會消息的記者Fabrizio Romano指，西甲巴塞隆拿提出以總額5000萬歐元轉會費，得到拜仁同意。「射手王」披上巴塞球衣，只是時間問題。
Fabrizio Romano今早（16日）在社交媒體指巴塞跟拜仁經歷漫長的討價還價，終於在昨晚達成協議。巴塞提供的條件，連同附加條款達到5000萬歐元，得到拜仁同意。
至於利雲的個人條款，Romano稱不成問題，事關巴塞與利雲早於2月已達成協議。利雲與經理人此後跟巴塞主帥沙維多次接觸，加深了解，讓利雲決意加盟巴塞。33歲的利雲將與巴塞簽約3年。
利雲跟拜仁的合約尚餘一季，他在去季未完已表明去意，與管理層公開角力。利雲於5月末已表明「在拜仁的年代已告一段落」，遭拜仁CEO簡尼駁斥他欠缺感恩之心。利雲接下來繼續抱怨，直言心死，甚至稱其遭遇將嚇走其他球員，無人願意加盟拜仁。
巴塞出售旗下公司部分股份，帶來非經常性收入，一洗近月「窮鬼」姿態。他們日前以5500萬鎊（6470萬歐元）簽入列斯聯巴西中場拉芬夏比洛尼，利雲又接近到手。惟在放售球員方面，主要交易只有賣斷菲臘比古天奴予阿士東維拉，收到2000萬歐元。
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