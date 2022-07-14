足球熱話｜利雲擘面離隊不成尷尬歸隊　開操遲到全程無癮「扮工」

利雲度夫斯基為求轉工，不惜逼宮，與拜仁慕尼黑擘面，並公開高呼「巴塞隆拿，我想去嘅地方！」。

神女有心，襄王都有夢，卻偏偏巴塞莫財，談判膠著，利雲的處境亦變得尷尬。合約仍然在身，拜仁日前開操，這名波蘭神鋒現身，但明顯開不了心，跟笑到「見牙唔見眼」的新將沙迪奧文尼，大相逕庭。



利雲度夫斯基在波蘭國家隊記者會上，說出與拜仁的「分手宣言」：「我與拜仁的故事已告一段落，在近月發生的事情後，我無法想像繼續良好合作。」

與拜仁公開擘面，似乎利雲非走不可，下個目的地偏偏就是莫財的巴塞隆拿。財困自然出手低，拜仁慕尼黑企硬，令這名波蘭神鋒處境十分尷尬，更指利雲度假時巧遇巴塞主帥沙維，向對方表明快點帶他走。

利雲度夫斯基度假遇沙維 迅速表明心跡欲轉會巴塞

巴塞擬再出手買利雲度夫斯基 拜仁轉會費企硬又要再等

即使利雲度夫斯基在拜仁獲獎無數，他亦希望離隊。（資料圖片／Getty Images）

利雲度夫斯基嗌走，拜仁一於少理，更表明若果他缺席操練的話，會方將向他罰款。拜仁日前開操，利雲的交易依然未成事，他保持專業態度現身訓練，根據德國《圖片報》形容，他的身體語言，已出賣自己。

身體很誠實，即使利雲度夫斯基身穿整齊的球衣現身球場，卻是全場最後一人到達，更加遲到。訓練時，他也是留在隊尾，明顯不盡力訓練，與其他球員亦格格不入，僅得哥列斯卡與小部分球員主動和他談話。

拜仁開操，利雲度夫斯基如常現身，身體卻很誠實。（美聯社）

利雲度夫斯基不單止沒有和主帥拿高士文談話，當對方講話時，利雲心不在焉地四圍望。隊際賽中利雲沒有入球，他所屬的一方落敗，需要受罰。利雲卻「無你咁好氣」，逕自走開，充分顯示他不想留在球隊。

相反，新加盟的沙迪奧文尼展示完全不同的面貌，這名塞內加爾球星接近早兩小時抵達訓練場，成為全隊最早到一人，訓練中十分積極，笑容滿面，《圖片報》更指文尼練到「唔願走」，練足6小時才離開訓練場。

拿高士文帶領文尼等球員開操。（Getty Images）

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