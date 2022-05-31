德甲︱利雲度夫斯基與拜仁決裂　發離隊宣言火藥味濃激嬲CEO簡尼

拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基在波蘭國家隊記者會上，談及自己在球會前途，斬釘截鐵宣稱：「今天只有一件事情是肯定的——我與拜仁的故事已告一段落（my story with Bayern is over）。」

他更指出：「在近月發生的事情後，我無法想像繼續良好合作。」一篇帶有火藥味的離隊宣言，激得CEO簡尼紮紮跳。



利雲度夫斯基發表離隊宣言。（Getty Images）

利雲度夫斯基續稱，「拜仁是間認真的球會，我相信他們不會留下我，我已不想再在那裏踢波。轉會是最佳選擇，我希望他們不會阻止我，因為我的合約2023年才到期。」

意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，利雲度夫斯基已跟巴塞達成口頭協議，合約為期3年，只待拜仁放行。

拜仁CEO簡尼對利雲度夫斯基發表離隊宣言相當不滿。（Getty Images）

他的「離隊宣言」帶有敵意，令拜仁CEO簡尼相當不滿，「我不能告訴你，為何羅拔會選擇以這種方式說明他的處境。這種公開宣言不會帶你到達任何地方。」簡尼強調，「他應該記住自己在拜仁所擁有的，他在這兒成為世上其中一個最佳球員。」明示對方應該對球會帶有一份感恩的心。

利雲度夫斯基盛傳的下一站巴塞隆拿，主帥沙維早前曾表示，「他已表明自己想離隊，談判正在進行，但他與拜仁仍有合約。對手是拜仁，一切不會容易，不過仍有機會。」

這位33歲波蘭射手2014年從多蒙特加盟拜仁，自此每年贏得德甲冠軍，並在2020年奪得歐聯錦標。他在德甲384場賽事射入312球，並在2021年打破有「轟炸機」稱號的武勒保持39年的入球紀錄。