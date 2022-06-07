足球轉會｜利雲度夫斯基狠批拜仁獨裁　「還有誰會想加盟？」

渴望今夏離開拜仁慕尼黑的射手羅拔利雲度夫斯基，最近接受波蘭傳媒訪問表明立場，批評拜仁完全不理會他的意向。他對這間德甲球會已經死心，並聲稱暫時只考慮巴塞的邀請。



33歲的利雲度夫斯基過去一季攻入35個德國入球，連續兩季贏得歐洲金靴獎。儘管他與拜仁的合約尚有一年，但他渴望今夏離隊，轉投巴塞隆拿。他對波蘭傳媒表示，很希望離開拜仁，他說：「我很想離開，因為我想生活有更多的激情。在我內心有些東西已死，這是沒有可能恢復過來的。就算你想以專業態度對待，也是不可能。」

利雲度夫斯基再一次表明，渴望離開拜仁。（Getty Images）

「他們從來沒有聽過我的意向。」利雲度夫斯基表示，尊重及忠誠比生意重要，希望拜仁肯接受他的離隊，他續說：「我一直為球會全力以赴，我認為最好的解決方法是要雙方同意，而非由單方面作決定。」

利雲度夫斯基效力拜仁時，助球隊橫掃德甲，並贏過歐聯冠軍。（Getty Images）

他說：「如果其他人見到我的待遇，還有誰人會想加盟拜仁？」利雲度夫斯基在2014年從多蒙特加盟拜仁，效力了8個球季，贏足8季德甲冠軍。

對於未來，他表明巴塞是唯一的目的地，他說：「除了巴塞，我沒有考慮過其他邀請。我很想離開拜仁，這是很清楚的。」他還透露，已經在西班牙置業，亦準備好說西班牙語。

沙迪奧文尼被拜仁視為代替利雲度夫斯基的人選。（Getty Images）

拜仁方面態度強硬，必定要在找到接班人之後，才會放利雲度夫斯基離開。拜仁的頭號目標是利物浦的沙迪奧文尼，但雙方仍未就轉會費達成協議。有報道指拜仁開價2500萬鎊，但利物浦認為對方出手太低。