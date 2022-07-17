體育熱話︱舒拉寶娃首次當媽媽　兒子取希臘名字寓意深長

退役網球名將舒拉寶娃與未婚夫 Alexander Gilkes迎來二人首個孩子，在Instagram上載首張一家三口的照片。

她形容，初生兒子是「我們這個小家庭所渴求最美麗、最富挑戰和最有意義的禮物。」



舒拉寶娃首次公開一家三口合照。（Instagram）

35歲的舒拉寶娃，2018年與英國商人Alexander Gilkes拍拖，這對金童玉女十分合襯，她在2020年2月高掛球拍，Alexander同年12年求婚成功，當時舒娃甜蜜宣布，「由我們第一天相遇，我已經說過我願意。這是我們的小秘密，不是嗎？」

Alexander送她一枚價值30萬英鎊的訂婚指環，並窩心地在IG隔空回應：「多謝你說我願意，讓我成為一個非常非常快樂的男孩。我期待用上一生愛護你和跟你學習。」

舒娃與Alexander的愛情故事：

+ 1

舒娃與Alexander愛得低調，間中才在社交媒體交代近況，今年4月她35歲生日時宣布喜訊，預告二人小家庭將迎來新成員。

周六（16日）她首次公開兒子的照片，上載一張一家三口的全家福，並留言：「我們這個小家庭所渴求最美麗、最富挑戰和最有意義的禮物。」兒子取名Theodore ，這個希臘名字的意思正是「神賜的禮物」。這個名字不算十分常見，但不少偉人均以此為名，例如是美國第26任總統羅斯福（Theodore Roosevelt）。她在帖文中還加上一組羅馬數字「VII•I•MMXXII 」，意味兒子是在2022年7月1日出生。

舒娃是昔日網球壇一代美女球手，即使退役後她仍十分注重形象，經常運動保持健美身型。就算在懷孕後，仍然經常暢泳和外出活動，或許因為這個關係，直至寶寶出生前，仍不大「見肚」，沒有腹大便便的累贅感覺，可謂得天獨厚。