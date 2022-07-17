體育熱話︱舒拉寶娃首次當媽媽 兒子取希臘名字寓意深長
撰文：吳慕兒
出版：更新：
退役網球名將舒拉寶娃與未婚夫 Alexander Gilkes迎來二人首個孩子，在Instagram上載首張一家三口的照片。
她形容，初生兒子是「我們這個小家庭所渴求最美麗、最富挑戰和最有意義的禮物。」
35歲的舒拉寶娃，2018年與英國商人Alexander Gilkes拍拖，這對金童玉女十分合襯，她在2020年2月高掛球拍，Alexander同年12年求婚成功，當時舒娃甜蜜宣布，「由我們第一天相遇，我已經說過我願意。這是我們的小秘密，不是嗎？」
Alexander送她一枚價值30萬英鎊的訂婚指環，並窩心地在IG隔空回應：「多謝你說我願意，讓我成為一個非常非常快樂的男孩。我期待用上一生愛護你和跟你學習。」
舒娃與Alexander的愛情故事：
+1
舒娃與Alexander愛得低調，間中才在社交媒體交代近況，今年4月她35歲生日時宣布喜訊，預告二人小家庭將迎來新成員。
周六（16日）她首次公開兒子的照片，上載一張一家三口的全家福，並留言：「我們這個小家庭所渴求最美麗、最富挑戰和最有意義的禮物。」兒子取名Theodore ，這個希臘名字的意思正是「神賜的禮物」。這個名字不算十分常見，但不少偉人均以此為名，例如是美國第26任總統羅斯福（Theodore Roosevelt）。她在帖文中還加上一組羅馬數字「VII•I•MMXXII 」，意味兒子是在2022年7月1日出生。
舒娃是昔日網球壇一代美女球手，即使退役後她仍十分注重形象，經常運動保持健美身型。就算在懷孕後，仍然經常暢泳和外出活動，或許因為這個關係，直至寶寶出生前，仍不大「見肚」，沒有腹大便便的累贅感覺，可謂得天獨厚。
【舒娃掛拍】祖高域盛讚舒拉寶娃是鬥士 難忘二人搞笑互動【舒娃掛拍】舒拉寶娃六段情 曾跟NBA球星訂婚美女球后情歸何處【謝絕渣男】舒拉寶娃曾遭伴侶批評不會叫床 男方竟然是他！【舒娃掛拍】舒拉寶娃過百分貝吼叫似叫床聲？ 令人尷尬曾擬禁止【舒娃掛拍】細數網壇美女 舒拉寶娃顏值僅第二 歷代最靚係……【舒娃掛拍】舒拉寶娃親撰感人千字文告別網球 笑淚交纏28年【舒娃掛拍】舒拉寶娃出道至退役靚足19年 外貌實力兼備網球女神【舒娃掛拍】俄羅斯美女球手舒拉寶娃退役 「網球帶我看遍世界」【舒娃掛拍】與莎蓮娜場內外鬥足16年 生涯重大時刻與宿敵有關【舒娃掛拍】高比拜仁遇難加速退役念頭 「我的毅力頓成負累」舒拉寶娃經理人挑撥：細威最憎舒娃 「表情像想打爆波」【澳網】舒娃一生的痛？ 連續18次不敵細威 澳網8強止步【舒拉寶娃犯禁】禁藥米曲肼如何累舒娃停賽？