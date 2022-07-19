田徑世錦賽｜日本隊11人染疫　松田瑞生孤軍作戰一位之差傷透心

世界田徑錦標賽今早（19日）舉行女子馬拉松，貴為亞洲長跑強國的日本，只得一名選手參賽。

隊內賽前爆疫，獨剩松田瑞生避過一劫。跑出不錯的第9名，跟等同決賽分子的「入賞」只差15秒，松田衝線過後，立即哭着向教練道歉。



日本大軍在馬拉松賽前接連傳出壞消息，「最速夫妻」鈴木健吾與一山麻緒前天一同確診新冠肺炎，翌日另一女子馬拉松代表新谷仁美亦「中招」。今早女子馬拉松舉行前，隊內選手、教練及職員，合計11人呈陽性。

第9位，錯失入賞，對日本選手來說，意義重大。（Getty Images）

松田擁有日本歷來女子全馬第6快時間，倖免於難。今早起跑時氣溫達攝氏32度，雖炎熱但濕度低，稍稍減輕松田的負擔，在最初數公里已被領先集團拋離，半程之際排13位。

她在後半程發力，餘下7公里時追上第10，最終做出日本選手世界賽歷來最快時間2小時23分49秒，第9位衝線，落後第8位15秒。

日本女將三缺二，松田孤軍作戰。（Getty Images）

一位之差，意義重大。日本體育界經常有「入賞」之說，形容在賽事中得到4-8名的選手，成績近似在淘汰賽的決賽分子。縱然失落獎牌，仍證明了具備競爭力。

松田在衝線後相當激動，淚水直流，哭着跟教練山中美和子道歉後才受訪：「為了報答教練，帶着感激的心情去跑，可是表現未能達到期望，心裏充滿悔咎」。

松田瑞生哭着受訪。（影片截圖）

日本隊「三剩一」，松田直言孤身上路，不止背負自己的寄望。「我很明白運動員無法出戰的的哀傷，今回帶着所有選手的感情去跑。無法亮相世界舞台，帶來的悲痛、責任和壓力，我全都經歷過」，她在爭奪東京奧運資格時一度出線，但最後被一山以更佳成績超越，跌至候補名單。