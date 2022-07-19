馬拉松｜姚潔貞傷患困擾世錦賽列第29名　細說「告別戰」心路歷程

香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞在美國出戰世界田徑錦標賽，受傷患困擾下，終以2小時43分13秒完賽，名列第29位。

這個時間與他保持的2小時31分24秒香港紀錄有一段距離，賽後他以長文細說心路歷程，更指這場比賽是他的「告別戰」。



姚潔貞在世錦賽全馬第29名完成比賽。（姚潔貞Facebook）

34歲的姚潔貞2021年5月在米蘭馬拉松跑出2小時31分24秒新香港紀錄，可惜仍未能達到2小時29分30秒的奧運標準，無緣東京。錯過東京奧運之後，持續受到傷患及疫情打擊，影響今次世錦賽備戰。

賽後他發文講述今屆賽事的種種，劈頭第一句便是「終於輪到自己出場這告別戰」，他說：「今次合資格參加的100名選手只有45人報名，再減去缺席/染疫的，就剩下41人。心裡一沉，我本來排名就很後，而家仲咁少人參加，我唔跑最後還有誰。不過沒有期望就不會有失望。如果沒有數錯，今次應該是我第三次帶傷上陣。」

即使有傷在身，潔貞並無選擇放棄或中途退賽，41名跑手之中，只得32人完成賽事，他是其中一員，「每個比賽，跑第一的只有一個，跑最尾的總有一個。近日看比賽，發覺不見日本星級名將 - 不破聖衣來 - 參與，才得悉原來她自今年一月中比賽後開始受傷，久久未能痊愈，四月尾的5000m日本學生全運會選拔賽，她跑包尾且被眾人超越一圈！」

「既然傷勢未癒又沒有多練習，為何還要勉強落場？有人說因為教練要求，又因為代表學校⋯ 在youtube 看到她跑畢，慣常的鞠躬，看得出她很喜歡跑步，儘管目標只是按均速完成賽事，她也很樂意，不理傳媒注目，不怕他人閒話，或者這就是年輕的勇氣，無需覺得有負擔。」

「然後再看到台灣全馬紀錄曹純玉的賽前告白，同樣受傷了好一陣子，同樣準備世錦的時間不多，都是盡練盡做好自己能做的。」最後他說：「今日成績雖慢，但我接受有特（凸）。感謝領隊及教練在水站及場內留守到最後🙏🏻」

姚潔貞2021年米蘭馬拉松打破香港紀錄。（Milano Marathon twitter）

有意再度生育的潔貞，日前曾表示今次出國比賽有兩大難度，「第一一定係時差，第二就係經過長途機後，右肩頸尾龍骨問題嚴重咗，兩大因素令我每天最長只係能瞓到4小時。一般2-3小時就會醒，然後再難以入眠。」

比賽前的日子他不時到治療中心治理傷患，還多次入場觀戰放鬆心情，「以往比賽前夕教練練習依舊密而緊，有時間都返房抖抖，好少喺現場享受睇比賽。」