田徑世錦賽｜跨欄選手超常人反應時間被DQ　堅稱聽到槍聲才起步

周日在美國舉行的世界田徑錦標賽男子110米欄決賽，美國的艾倫（Devon Allen）因反應時間過快，被指偷步，起跑違例，判取消資格。他比規例定下的反應時間0.1秒快了千分之一秒，他賽後強調聽到槍聲後才作出反應，表示下次會反應慢一點。



艾倫得悉被取消資格後，十分無奈。（Getty Images）

27歲的美國代表艾倫以準決賽第4快時間晉級決賽，有力爭取獎牌。在110米欄決賽，槍聲響起，電子儀器錄得艾倫的反應時間為0.099秒。由於賽例規定，若果有選手的反應時間少於0.1秒的話，則被判起跑違例，屬於偷步，被取消資格。

艾倫失望地離開賽道。（美聯社）

規例就是規例，快過就是違例。他得悉這個噩耗後感到震驚及失望，只能低頭離開賽道，坐在室內，看電視見證隊友荷路維（Grant Holloway）摘金。

荷路維贏得110米欄金牌。（Getty Images）

艾倫賽後成為記者採訪的焦點，他說：「我可以做到的不多，只是一場比賽，令我感到沮喪。田徑就是這樣困難，全年的訓練，就是為了一場12、13秒的比賽。這種事發生了，我會好好學習，確保下次反應不要那麼快。」

Devon Allen SHOULD NOT HAVE BEEN DISQUALIFIED.

He didn’t jump the gun.

He didn’t flinch.

He got punished for being TOO FAST.

Watch for yourself.

pic.twitter.com/03xd3S3JHm — Robert Griffin III (@RGIII) July 18, 2022

艾倫強調自己並沒有偷步，只是反應太快，他說：「我很清楚一個事實，我是在聽到槍聲後才作出反應。」其實在準決賽的時間，艾倫都差點因為反應太快而被「DQ」，他在準決賽的反應時間是0.101秒，比賽例規定僅多千分一秒。

艾倫在準決賽的反應時間也是剛剛過關。（Getty Images）

贏冠軍的美國選手荷路維為艾倫感到可惜，他說：「在田徑場上，什麼事都可能發生。我不希望他因為這樣而退賽，但事實卻發生了。」

艾倫在美國田徑界人氣高企，有很多支持者，因為他是一位兩棲運動員，既田徑跨欄代表，也是職業美式足球員，效力NFL球隊費城老鷹。他賽後說：「我希望成為史上最佳的跨欄選手，我還有機會達到的。接下來，我會先將目標放在NFL上，希望幫助老鷹贏到超級碗。」