田徑｜俄烏戰爭後此情不再　烏克蘭跳高女神因一舉動與俄選手決裂

烏克蘭跳高女神馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）曾在去年東京奧運上，與俄羅斯選手拉絲堅妮（Mariya Lasitskene）賽後相擁，當時俄烏關係緊張，曾引起烏克蘭軍方與部分國內民眾的「憤怒反應」。

不足一年，人事全非，馬胡奇克直言兩人的友情隨着俄入侵烏國的那一天已不再，「世錦賽沒有『殺人兇手』的位置」。



延期一年的世界田徑錦標賽周末即將在美國俄勒岡州尤金登場，今年賽事禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，世界田聯主席高爾（Sebastian Coe）在賽前記者會上強調，讓侵略者參賽很「不可思議」，田聯在未來幾年的立場都不會改變。

高爾直言未來仍會對俄選手下禁賽令。（Getty Images）

偌大的田徑場上，各個項目的好手都在積極備戰，場上的20歲烏克蘭「跳高女神」馬胡奇克是焦點之一。

4個月前，她排除萬難參加塞爾維亞貝爾格萊德室內世錦賽，為避開炸彈炮火，躲於地牢3星期，再經歷三天路程才能到達塞爾維亞，最終跳出2.02米奪金為國爭光，讓烏克蘭國旗在場內飄揚。

馬胡奇克排除萬難出戰室內世錦賽，奪金意義非凡。（Getty Images）

賽場上再不見東京奧運金牌、俄羅斯跳高女王拉絲堅妮的身影，曾與對方亦敵亦友的她坦言此情不再：「在2月24日（入侵）之前，我們的關係很好，也會一起聊天。但那天改變了所有事情，因為她並沒有為我們的運動員寫下任何東西，她甚至曾寫信予國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）求情讓她參賽。」

馬胡奇克曾因為在東京奧運與奪金的拉絲堅妮擁抱而被責，然而此情不再。（Getty Images）

對於俄羅斯選手被禁參與世錦賽，馬胡奇克沒有絲毫可惜或同情，「我不想看到殺人兇手在田徑場上，因為我們真的有很多運動員在戰爭中被殺害。」

這一屆室外世錦賽，她希望能為烏克蘭的國民帶來好消息，「我們真的心力交瘁，但我相信我們會取得勝利，回到正常的生活，也永遠不會忘記這一段日子。」