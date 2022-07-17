田徑｜男星織田裕二另一身分　感動見證日本保特創百米飛人歷史

23歲日籍混血跑手Sani Brown，今天（17日）在男子100米準決賽創造歷史，成為日本史上首位跑入世錦賽決賽的選手。

在錄影廠直播室中見證歷史的男星織田裕二，發表感言時泣不成聲，並想起了與Sani Brown初次見面的場景。



Sani Brown的父親是加納人，母親則是日本人，他自小三便接受短跑訓練。赴美升學後，他在2019年全美大學田徑錦標賽跑出9.97秒一鳴驚人，以21歲之齡成為日本史上第二位跑進10秒內的選手，是備受國民期待的「日本保特」。

今天，他在世錦賽男子100米準決賽跑出10.05秒，成為日本史上首位在世錦賽闖進男子百米決賽的跑手，若加上奧運的話，則是自1932年洛杉磯奧運、相隔90年來的第一人。

Sani Brown（右一）勇闖世錦賽100米決賽，為日本締造歷史，也是決賽上唯一一名亞洲跑手。（Getty Images）

鏡頭一轉，錄影廠直播室中的織田裕二見證Sani Brown創造日本歷史，眼眶泛紅，隨着發言更在鏡頭前流下熱淚，「那個男人是怎樣呢⋯⋯實在是有才能，世界也認同他。」

言語間流露出與Brown的交情與期許，接着他又對女主播拍檔邊抹眼淚邊笑說：「沒想到我會流淚，啊⋯⋯真的是很強，是男人中的男人，我真的相信他會是下一個保特。」

織田裕二除了是日本男演員，自1997年起便連續13屆為TBS電視台擔任田徑世錦賽的直播主持人，他在賽前已宣布今屆會是他最後一次主持世錦賽，難怪見證歷史一刻感受甚深。

另一個原因，是他其實早在Sani Brown年少時期已曾採訪並相識，後者在世錦賽前一度受椎間盤突出傷患困擾，織田坦言以為他會來不及重拾狀態出賽，「說真的，我真的以為他受傷會不行的了，那個男人真的是呢⋯⋯」

織田更感觸得在節目中分享了鏡頭以外的小故事，他想起了與Brown的第一次訪談會面，「他在初次見面那天，在拆除了收音咪後，他對我說『我會成為金牌選手』。」

Sani Brown（中）勇闖男子100米決賽，織田裕二坦言相信他會是下一個保特。（Getty Images）

Sani Brown最終在決賽跑出10.06秒，以第7名完成賽事。賽後電視台與他連線做直播訪問，織田立即恭喜他能克服傷患在初賽跑出9.98秒季度最佳時間，更勇闖決賽寫下歷史，代表國民向他說出為日本締造新章的「謝謝」。

Brown謙虛回應道：「不，自己是非常悔恨的，但已盡力做好能做的事，跑出讓自己滿足的世錦賽。」

Sani Brown對決賽時間未如理想感悔恨。（Getty Images）

「這是我的個人發言，請你不要覺得滿足，哈哈，對不起呢。」織田像是父親般，既嚴厲又溫柔地期許着Brown上進，他續問對方：「你還記得我們初見面時，你許下的承諾嗎？」



Brown笑道：「啊⋯⋯我都忘了。」



織田：「哈哈哈，想胡混過關，你對我說，你要做世界第一。」

Brown即回復認真說：「是的，還在過程中。」

織田隨即笑說：「是王牌選手嘛，還有接力第2棒呢。拜托你了。」Brown聽後也笑了：「收到，交給我吧。」

織田裕二與Sani Brown因訪問而結緣。（網上圖片）

織田在直播中激動落淚，熱血發言也令網民感動非常，加上這是他最後一次擔任世錦賽主持，網民紛紛留言，「為Sani活躍而流涙，充滿了感情」、「果然是織田裕二，打從心底支持的熱血男」、「我也看得想哭了」、「他真的很熱愛田徑啊」，日本網上一時間滿是織田裕二直播中哭成淚人的報道。