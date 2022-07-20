羽生結弦退役｜日媒估算年收入將逾100億日圓　傳辦世界巡迴冰演

撰文：高詩琦
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日本「冰王子」羽生結弦，周二（20日）宣布轉職為職業溜冰選手，不再參加包括奧運在內的賽事。
日本媒體分析，羽生轉向以表演為主的職業路，其收入將可超越淺田真央，締造「年收入100億日圓」的傳說。

日本《數碼日刊》就羽生結弦的新路向，分析他在收入方面將會水漲船高。儘管羽生的競技運動生涯贏盡榮譽，但事實上即使他是頂尖運動員，透過參賽而獲得的收入並不高，報道體育記者小林信也指出，溜冰業的獨特之處是競技溜冰與職業溜冰完全割裂的，選手即使成為世界冠軍，獎金也不高，帶來的收入還是遠遠不及職業選手。

羽生結弦宣布，不會再參加競技賽事，改為踏上職業選手之路。（美聯社）

小林信也道：「事實上，勝出世錦賽的獎金大約是490萬日圓（約27.8萬港元）、四大洲賽冠軍獎金則約160萬日圓（約9萬港元），但單是練習費用和教練費用就已花去了當中的大半。羽生結弦從贊助商全日空（ANA）每年獲得約5000萬日圓（約284萬港元），也為幾間化妝品公司拍廣告，但這些都必需獲得日本溜冰聯盟的許可，在各式各樣的合約規條之下，聯盟也會徵收當中一部份的收入。」

羽生即使不再衝擊各項冠軍，廣告和演出收入預計會比以往高得多。報道引述不具名的廣告代理業界人士指，日本花式溜冰名將淺田真央在2017年由競技賽事退役、轉為職業溜冰手之後，參加冰演的演出費立刻由業餘時代的每日100萬日圓（約5.6萬港元）翻倍到200萬日圓（約11.3萬港元），廣告費也躍升至每個廣告5000萬日圓（約284萬港元）。

日本一代溜冰女王淺田真央，從競技身份退役、轉為全職選手後，收入劇增。（Getty Images）

「淺田真央在結束業餘生涯之時，便跟9間廣告商簽下了合約，每年（廣告）收入超越5億日圓，成為了花式溜冰界的話題。羽生結弦本身的成績和名氣都遠超淺田真央，他的廣告費已超越每年1億日圓，已晉身世界最頂尖運動員的水平了。」

外界都關心羽生轉職為職業溜冰選手後，會否自行舉辦冰演，他在記招上未有正面回應，僅稱「因為怕實現不了，所以還是不要說得太具體」，但報道指，的確有消息指羽生會舉行由他主導的冰演，而參照淺田真央的例子，羽生的冰演將成為另一個「金礦」。

羽生結弦的成績和人氣，都超遠此前其他日本溜冰選手。（Getty Images）

報道指，淺田真央領導製作的冰演，今年9月便會展開新一季演出，直至明年3月為止，將在17個日本都市巡迴演出，每個都市都會舉行3至6場演出，每場演出也能獲得超過2000萬日圓（約113萬港元）門票收入，加上各種紀念品收入，估計半年間便可獲得超過10億日圓（約5685萬港元）的收入，即使扣去選手演出費，數字仍然十分可觀。

考慮到羽生結弦的名氣，例如他昨日召開記招，便受盡亞洲、歐洲到南美洲媒體關注，若他舉辦自己的冰演，相信可作世界巡迴演出，帶來的收入估計能超過100億日圓（約5.69億港元）。

羽生結弦在全球各地粉絲無數，倘舉行全球巡迴冰演，必定引發熱潮。（美聯社）

報道也指出，羽生脫離業餘選手身份、同時也不再受日本滑冰聯盟的規管，令「曾享受羽生莫大恩惠」的聯盟受最大打擊，皆因羽生的冒起，正值日本男子花式溜冰的低潮期，當年最受歡迎的是女子選手淺田真央，但羽生在2014年奪得冬奧金牌，令男子溜冰的關注度甚至超越女子，人氣甚至遍及全球，透過廣告、贊助和演出帶來的收益也大幅改善了聯盟十多年來的財政狀況，年度結餘由2010年的11億日圓增至2022年的35億日圓，失去了羽生無疑是極大打擊。

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