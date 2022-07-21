劍擊世錦賽｜張家朗不敵意大利新星　仍奪銅牌創歷史

世界劍擊錦標賽正賽第三日，同時舉行4個項目，包括個人賽的男子花劍和女子佩劍，均由64強打起直到決賽；而團體賽亦展開，女子重劍和男子佩劍將在今日決出8強，周四（21日）再爭冠軍。



賽事直播：FIE Fencing Channel4強開始NowTV 630/631台直播

【0：30】男子花劍4強，張家朗與馬連尼甫開賽已打得相當主動，面對出劍狠準、且身高更有優勢的對手，家朗未能取得優勢，未幾已落後至2：8，家朗雖然一直落後但未有因而崩潰，一直以不同方式嘗試追近分數，一度追至7：11、再進一步追至10：12，氣勢大盛之時，馬連尼示意受傷，要求暫停治理。

賽事重啟後，張家朗與對手輪流得分，家朗又追至12：14，惟最終遭馬連尼取得關鍵一分，家朗終以12：15告負，但仍獲得一面銅牌，是他個人、也是香港男子劍擊首面世錦賽獎牌，同時也是今屆港隊繼江旻憓的女子重劍銅牌後的第二面獎牌。張家朗自去年在東京奧運奪得男子花劍金牌後，再成為首位登上世界排名第一的香港男子劍擊運動員，今次又首度奪得世錦賽獎牌，創下多項歷史。

【23：41】張家朗的4強對手將是意大利新星馬連尼（Thommaso Marini），兩人在今年4月的世界盃保加利亞站16強曾交手，當時家朗以8：15落敗。馬連尼今季狀態不俗，此前在仁川大獎賽決賽擊敗蔡俊彥封王，並在歐錦賽獲得銀牌，並在世界盃獲得1金1銅。

【23：20】張家朗在8強對捷克選手祖賓尼捷（Alexander Choupenitch），兩人曾在去年的東京奧運4強交手，當時家朗獲勝打入金牌戰，而祖賓尼捷則落敗獲銅牌。

今次再交鋒，祖賓尼捷早段一度領先3：1，家朗很快已追平再反超前，但對手未幾又追平、領先至7：6，家朗遭對手壓制，一度落後至8：11，到9：14的絕境時，他彷如「複製」東京奧運8強對普度路捷夫，落後9：14時的表現，連環追6分至15：14獲勝，打入4強，鎖定獎牌。

張家朗8強獲勝後慶祝：

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【22：04】張家朗一開賽即連取兩分，1分鐘內已領先至6：1，最終以15：5輕取對手，進入8強，若再獲勝即可穩奪獎牌，並成為香港劍擊史上首位贏得世錦賽獎牌的男子運動員。

【21：50】張家朗將在16強跟美國劍手陳海翔交手，他曾在2016年里約熱內盧奧運奪得男子個人花劍銀牌，並在2016及2020連續兩屆奪得團體銅牌；上屆世錦賽也是團體金牌得主，此前曾在2015年世錦賽獲得個人賽銀牌，其母親陳傳慧是台灣人，父親則為希臘裔。

【21：09】蔡俊彥在男花個人賽32強對匈牙利劍手杜沙，雖曾落後5：7，但他一口氣連取5分到領先10：7，惟又遭對手連取7分，落後10：14，縱使他曾追近至13：14，仍遭對手搶得關鍵一分，以14：15落敗，32強止步。

【20：38】女子重劍團體賽16強，香港在對德國期間一直遙遙領先，但比賽多次因技術問題暫停，最終港隊仍順利以45：23擊敗德國，進入周四（21日）的8強，將在香港時間下午約4：00，在藍色劍道鬥強敵韓國。

【19：55】張家朗在32強對烏克蘭劍手凱達，領先8：2之下一度被追近至9：8、10：9，不過他最終仍冷靜地重新拉開差距，以15：11擊敗對手，打入16強，將在香港時間晚上約9：30對美國劍手陳海翔（Alexander Massialas）。

【18：27】蔡俊彥以15：5擊敗利捷沙，成為張家朗之後另一殺入次圈的香港男花劍手，他將要對淘汰楊子加的杜沙，約晚上8：35開賽，若他與張家朗一路晉級，將會在8強碰頭，直接爭奪獎牌。

吳諾弘早段一度落後，雖曾超前至10：6，但未能把握機會，以14：15敗陣出局。楊子加在賽事末段受傷，4：15落敗。

【18：09】男花個人賽首圈，輪到楊子加和蔡俊彥登場，楊子加對匈牙利劍手杜沙（Daniel Dosa），蔡俊彥鬥奧地利劍手利捷沙（Tobias Reichetzer）。吳諾宏稍後亦會對美國劍手明夏特（Gerek Meinhardt）。

女子重劍港隊，左起：佘繕妡、連翊希、教練Tavi、江旻憓、朱嘉望。陳渭泠原定會上陣，惟陣前確診新冠肺炎。（FIE）

【17：43】女子重劍團體賽，港隊由江旻憓、連翊希、佘繕妡及剛由新冠肺炎痊癒復出的朱嘉望出戰，首圈32強以44：30輕取新加坡，進入香港時間晚上約7時40分舉行的16強賽，對手將是德國。陳渭泠原定會上陣，惟陣前確診新冠肺炎。

張家朗（左）力爭個人首面世錦賽獎牌。（FIE）

【17：20】以頭號種子身份出戰男花個人賽的張家朗，首圈以15：11擊敗克羅地亞劍手Ivan Komsic，輕鬆進入次圈（32強），對手將是烏克蘭的凱達（Danyil Hoida），賽事在香港時間晚上約7時20分在藍色劍道舉行。

江旻憓周一在女子重劍個人賽奪得銅牌，為香港奪得今屆第一面、也是香港史上及她個人第二面獎牌。（FIE）

【17：00】男子佩劍團體賽今日率先上陣，由何思朗、羅浩天、陳卓謙及陳智軒合作出戰，在首圈（32強）先以45：39擊敗英國，惟在次圈23：45不敵勁旅意大利，16強止步，無緣進入明天賽事。

【16：45】女子佩劍個人賽，港隊兩位劍手朱詠翹及薛雅齊由64強打起，惟朱詠翹以9：15不敵法國的姬奧莉（Caroline Queroli），小將薛雅齊則2：15敗予烏克蘭劍手芭卡絲杜娃（Yulila Bakastova），雙雙出局。