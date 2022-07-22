英超｜坦赫格上任　馬迪爾曼聯生涯有轉機　「他是有質素的球員」

安東尼馬迪爾表現載浮載沉，其後不獲前兩任曼聯領隊重用，更外借至西維爾，以為曼聯生涯步入倒數。新人事，新作風，坦赫格上任後，連馬迪爾的仕途亦有轉機，這名法國鋒將有望新球季留隊。



安東尼馬迪爾（Anthony Martial）曾經是前任領隊蘇斯克查的愛將，前線屢屢建功，但這名法國鋒將上季表現失準，逐漸失去席位，其後更被暫代主帥蘭歷克外借至西維爾。

即使馬迪爾投奔西甲，表現依然平平，西甲上陣9場零入球。與曼聯仍然有合約在身，馬迪爾今夏回歸曼聯，外界預料馬迪爾將被拋售。不過，假若貿然賣走馬迪爾的話，加上C朗拿度又決定離隊，便會造成前鋒荒。

坦赫格上場後，馬迪爾在曼聯的生涯亦有轉機，英國《曼徹斯特晚報》透露，坦赫格在出發往泰國前，已經決定來季留用馬迪爾。

曼聯今夏前往泰國及澳洲準備新球季，馬迪爾當然有隨隊，一連3場披甲，馬迪爾充當正前鋒，配合查頓辛祖及拉舒福特，表現猶如重生，連續3場有進賬。馬迪爾表現有目共睹，坦赫格同樣盛讚：「他（馬迪爾）今季回來必定有更好表現，當他把注意力放在正確的方向，他便有表現，因為他是個具有質素的球員。」

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馬迪爾連續3場熱身賽有進賬。（Getty Images）

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