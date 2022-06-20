卡塔爾世界盃｜球迷一夜情或要坐監7年　婚外性行為屬違法

想在卡塔爾世界盃狂歡盡興的球迷要注意，當地不會有大型的飲酒派對，更禁止一夜情，因為婚外性行為是非法的。



今年底將會舉辦卡塔爾世界盃決賽周。（Getty Images/資料圖片）

英國《每日星報》的報道引起球迷廣泛關注，其標題指卡塔爾世界盃下禁性令，如果一夜情的話可能被判監7年。

內容提及，英國的司法部門愈來愈擔心，到卡塔爾看世界盃的球迷，在賽前賽後做一些日常的行為，有可能在異國遭到嚴厲處罰。報道引述一位警方的消息人士說：「除非你是兩夫妻一起來，否則性行為是不歡迎的。基本上肯定，這屆賽事不會有一夜情。」

英媒報道指，參與卡塔爾世界盃的球迷禁止一夜情。（影片截圖/資料圖片）

「真的不會有派對，每個人都要保持頭腦清醒，否則有機會被送進監牢。今屆世界盃首次有禁性令，球迷需要做好準備。」在卡塔爾，婚外性行為及同性戀都是犯法的，違者最高可能被判處7年監禁。國際足協雖然強調世界盃歡迎所有人，但實際情況可能是另一回事。有報道指，有不同姓氏的球迷被禁止一起預訂酒店及分享房間。

到卡塔爾看比賽的球迷要謹言慎行。（Getty Images/資料圖片）

有內部人士透露：「比賽後的飲酒及派對文化，在大部分地方都是正常，但會被禁止的。如果你被捉到，後果會很可怕及嚴重。有種感覺，對球迷來說，這是一項糟糕的賽事。」當地對酒精飲品有嚴格限制，只能在豪華酒店的酒吧出售。球迷在當地需要謹言慎行。

大型的啤酒派對相信不會在卡塔爾出現。（Getty Images/資料圖片）

世界盃的行政總裁艾卡達（Nasser Al Khater）曾說：「每個球迷的安全對我們最重要。不過，公開表達愛意的行為是不受歡迎的，這不是我們的文化，這是適用於每一個人。」

在卡塔爾，不准婚外性行為。(《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》截圖/資料圖片）

舉辦卡塔爾世界盃的最高委員會曾發聲明，警告當地有嚴格的法律，「卡塔爾是個保守的國家，無論是什麼性取向，公開表達愛意都是不受歡迎。」

卡塔爾足總秘書長艾安沙利（Mansoor Al Ansari）甚至表示考慮禁止彩虹旗，「如果你想發表對LGBTQ的意見，那就在那些接受這件事的社會中表達。」