世界盃｜卡塔爾回應訴求簽證系統改列「台灣」選項　台外交部感謝

第22屆足球世界盃將於今年11月在卡塔爾舉行，球迷若前往觀賽需提前申請卡塔爾簽證「Hayya Card」。日前報道指出，申請簽證時的國籍選項中並無「台灣」或「中華台北」，系統或將持台灣護照人士列為中國大陸的選項中，隨後《香港01》到申請Hayya Card的官網中查看，發現選項為「Taiwan，Province of China」（中國台灣省）。事件引發關注，周四（16日），台灣外交部證實，Hayya Card的選項已更為僅寫「台灣」，外交部對此表達感謝與肯定。



台外交部發言人歐江安證實，申請Hayya Card的選項已經更正，目前標註是「TAIWAN」（台灣）。她表示，卡塔爾世界盃主辦單位正視台灣球迷的權益，並迅速回應台灣的相關訴求，外交部對此善意表達感謝與肯定，也感謝海內外媒體對此事的關注，與各界友人給台灣的支持協助。她又指，卡塔爾世界盃是全球體育盛事，為了繼續服務民眾，讓更多台灣球迷能去當地觀賽，外交部會持續提供協助，也會持續跟中華足協保持密切聯繫，隨時提供必要協助。

據早前報道，日前有台灣球迷在申請簽證過程中發現，6月8日後原有的「Taiwan（Province of China）」國籍選項被刪除，國籍一欄中並無「台灣」或「中華台北」，台灣的「+886」電話編碼亦無法被識別，掃描台灣護照後系統只能選擇「 China」（中國）。路透社還引述卡塔爾官員稱，持台灣護照的人士無法註冊為台灣人，或會被系統列入中國大陸的選項。亦有Hayya Card項目負責官員表示，或將為持台灣護照人士「專門提供一些東西」。事後，台灣外交部表示注意到有關問題，並已通知駐沙特阿拉伯代表處，協助進洽相關單位進行了解與溝通。