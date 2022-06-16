世界盃外圍賽｜難民變國腳再變晉級英雄　以入球答謝澳洲之恩

澳洲互射12碼力克秘魯，連續5屆取得世界盃決賽周入場券，功臣首推「跳舞」門將﹑後備入替的列美尼，成功撲出對方的12碼。假若沒有阿維馬比射入12碼，或許列美尼都未能成為英雄。

在肯尼亞難民營出生的阿維馬比，全家在澳洲重獲新生，這名澳洲國腳坦言，這個入球就是報答澳洲的最佳禮物。



卡塔爾世界盃附加賽，由澳洲鬥秘魯，兩軍120分鐘未能分出勝負，澳洲特意換入列美尼（Andrew Redmayne）救12碼，結果奇招奏效，成功撲出華利拿第6輪的12碼，助澳洲連續5屆打入世界盃決賽周。

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列美尼成為出線英雄，除了在白界線上跳舞騷擾對手外，也要歸功澳洲第6輪射入12碼的阿維馬比（Awer Mabil），這名澳洲翼鋒操刀時，藉對方門將捉錯路而建功。當列美尼撲出12碼，阿維馬比衝前與列美尼慶祝，繼而逕自跪在網側，向着看台振臂高呼，心情十分激動，連番跪地。

澳洲出線後，阿維馬比跪地良久。（Getty Images）

26歲的阿維馬比，並非在澳洲土生土長，當年蘇丹戰亂，他的父母逃到肯尼亞避難，全家住在一間比酒店房還要小的難民營房間中，阿維馬比就在這段時間出生。

阿維馬比與家人在2006年移居澳洲，重獲新生。若不是得到澳洲收留，阿馬維比的足球夢亦難以達成，所以賽後如此激動，「這個入球，是我代表我和家人向澳洲道謝的方法。澳洲給予我家庭一個重新的開始，同時給予我們第二人生。」

阿維馬比認為這個入球是報答澳洲的最佳禮物。（Getty Images）

阿維馬比由難民變國腳，對一眾有相同遭遇的難民而言，意義重大，他的胞兄Awer Bul表示，當他看到弟弟披上澳洲球衣步入球場的一刻，他已感到無比感動。

阿馬維比曾效力阿德萊德聯，2015年夏天轉投丹麥球會米迪蘭特，其後多度被外借至不同球會，上季效力土耳其的卡森柏沙（Kasimpasa），他與米迪蘭特的合約今夏屆滿，至今未有班落。

阿維馬比與米迪蘭特的合約將在今夏屆滿。（資料圖片／Getty Images）

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