英超轉會｜辛真高實現夢想投阿仙奴　觸發漣漪效應曼城急找替補

「加盟阿仙奴是夢想成真！」

阿仙奴官宣，從曼城購入烏克蘭守將辛真高，簽約4年，亦是今年第5簽，並隨即在美國會合新東家。這種交易造成漣漪效應，「藍月亮」心儀白禮頓的古古列拿取代辛真高，但白禮頓企硬到價才會放售。



阿仙奴今夏積極擴軍，先後簽入加比爾捷西斯在內的4名新兵，早前宣布另一新兵，再度從曼城簽入辛真高（Oleksandr Zinchenko）。這名25歲烏克蘭國腳與兵工廠簽約4年，據報轉會費為3200萬鎊。

辛真高加盟阿仙奴，並簽約4年。（阿仙奴Twitter截圖）

辛真高完成轉會手續後，隨即赴美國報到，並立即投入操練。辛真高接受阿仙奴官方網站訪問時，坦言加盟兵工廠是夢想成真，「加盟阿仙奴，完成了我的兒時夢想，因為我從小已是阿仙奴球迷。當年亨利及法比加斯效力的阿仙奴，賽事是相當可觀，我如今急不及待為兵工廠披甲，這是一個新挑戰。」

阿迪達再度簽入曼城球員，兩人在阿仙奴故劍重逢，阿迪達指辛真高的加盟，能夠增強在進攻及防守上的實力。

繼加比爾捷西斯後，再有曼城球員加盟阿仙奴。（阿仙奴Twitter截圖）

有出即有入，曼城已密鑼緊鼓尋找取代辛真高的人選，盛傳白禮頓的古古列拿（Marc Cucurella）是頭號目標。開季在即，曼城希望盡早完成收購，但白禮頓卻一點都不急，表明到價才會出售這名西班牙守將。

《The Athletic》早前透露，曼城已報價羅致古古列拿，但只開出3000萬鎊，與白禮頓的目標價是5000萬鎊。《The Athletic》引述白禮頓高層指「藍月亮」的報價是「可笑」，總之企硬，若不到價就不放人。

曼城急尋辛真高接班人，古古列拿是頭號目標。（資料圖片／Getty Images）

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