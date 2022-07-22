英超轉會｜連格驚喜加盟升班馬 與諾定咸森林簽約一季
撰文：趙子晉
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告別效力22年的曼聯，連格今夏以自由身離隊，展開職業生涯新一頁。29歲的連格外借至韋斯咸的半季，八面玲瓏，盛傳他將轉投「鎚仔幫」，最終卻是意想不到地加盟「升班馬」諾定咸森林，簽約一季。
連格（Jesse Lingard）結束效力逾廿載的曼聯，一直未公布去向，盛傳這名29歲英格蘭翼鋒有意與莫耶斯在韋斯咸再度合作，可惜因為他的薪金高而拉倒，其後更傳出連格或轉戰美職聯。
連格透過社交網站上載短片公布動向，戴上諾定咸森林的頸巾，並做出招牌「JLINGZ」手勢，並說出「登刁」，配上「準備開始新一頁」。連格與森林僅簽下一年合約，並沒有再續一年的選項。
卡塔爾世界盃在即，連格當然希望入選英格蘭大軍，所以不能怠慢。加盟森林，連格必定是隊中主力，有穩定的上陣機會，對他爭入選有一定幫助。
連格薪金不菲，根據多間英媒透露，連格周薪接近20萬鎊。根據足球網站《Capology》，森林上季最高薪球員僅4.5萬鎊周薪，全隊周薪約43.5萬，連格一人的人工已佔全隊一半，無疑勢成全隊最高薪球員。
森林新球季重返英超，在轉會市場非常活躍，簽入多名新兵，當中包括利物浦球員尼高威廉斯，卻從曼聯借得門將甸恩軒達臣。
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