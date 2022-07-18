足球轉會｜曼聯新兵馬天尼斯曾凍結夏蘭特　坦赫格已為他預留位置

曼聯與阿積士就轉會費達成協議，坦赫格欽點的子弟兵利辛度馬天尼斯，即將成為紅魔鬼。24歲的利辛度馬天尼斯外號「阿姆斯特丹屠夫」，自稱逢波必爭，充滿熱情，可勝任中堅、左閘及防中3個位置。從曼聯上場友賽對墨爾本勝利的部署，已經窺看得到坦赫格為他預留了左中堅的正選位置。



An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez — Manchester United (@ManUtd) July 17, 2022

曼聯及阿積士周日在官網宣布，雙方同意利辛度馬天尼斯的轉會，待球員通過體測、簽約及獲批工作證後，交易便正式落實。阿積士還透露了更多細節，馬天尼斯的基本轉會費為5737萬歐元，若加上浮動條款可高達6737萬歐元。他會是繼杜維爾馬拉西亞及基斯甸艾歷臣後，曼聯今夏第3名新兵。

利辛度馬天尼斯效力了阿積士3個球季。（Getty Images）

馬天尼斯是曼聯新帥坦赫格的子弟兵，他在2019年從阿甲的防衛者加盟阿積士，很快就獲得坦帥的信任，成為球隊主力。這位阿根廷國腳在阿積士效力3季，兩次贏得荷甲冠軍。在阿積士首季，他較多踢防中，但之後兩季的位置以左中堅為主，也能間中客串左閘。

來到曼聯之後，坦赫格會安排他踢什麼位置？很大機會是左中堅。坦赫格喜歡使用4-3-3陣式，入面有兩個中堅位置。哈利馬古尼獲續任隊長，基本上鎖定一席位。馬古尼過去拍檔域陀連迪路夫時，較多任左中堅，但在最近對墨爾本勝利的季前賽，他們竟然罕見地調位，馬古尼變成右中堅，相信坦赫格此安排是為遷就左腳的馬天尼斯。

馬天尼斯的隱憂是身材，他只有1.75米高，就連名宿里奧費迪南也擔心，他能否適應得到英超的狂轟猛炸。不過，參考上季荷甲的數據，他不太害怕高空波，爭頂成功率有70.2%，是上季爭頂次數超過100次的球員當中，成功率最高的一位。

1 - Lisandro Martínez completed more passes per 90 than any player to play 10+ times in last season's Eredivisie (82.3), while he also boasted the best aerial duel success rate of any player to contest 100+ aerials in the 2021-22 competition (70.2%). All-rounder. pic.twitter.com/s0050fjdu6 — OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2022

馬天尼斯是一位踢法具侵略性的球員，他今月在訪問中講過：「我被稱為『阿姆斯特丹屠夫』，我們阿根廷球員任何時間都充滿激情，當我入到場，就會逢波必爭。就算要我踏在屍體上，我也願意。我想贏出每次的五五波爭奪，就像為家人朋友爭食物一樣。這就我的感覺，每個阿根廷球員都是這樣的。這是一種難以解釋的推動力。」

雖然馬天尼斯有「屠夫」的外號，但踢法不算粗野，上季各項賽事36次上陣，被罰6面黃牌。在上季，曼聯的勞基梳爾（11面）及馬古尼（9面）的黃牌都遠比他多。

馬天尼斯上季效力阿積士時，曾凍結夏蘭特。（Twitter）

上屆歐聯分組賽，阿積士與多蒙特同組，其中主場一戰，馬天尼斯直接面對夏蘭特，並將他凍結，幫球隊取得4：0大的勝。有人更將馬天尼斯防守夏蘭特的片段剪成精華。

【有網民剪輯馬天尼斯防守紐尼斯及夏蘭特的片段】

除了防守對抗外，坦赫格還看中了馬天尼斯的傳球能力。馬天尼斯上季的傳球次數以及向前傳球次數，皆比曼聯陣中的後衛多。他上季荷甲場均傳球超過80次，成功率有88.9%。他的長傳亦佳，可以在後場直接發動攻勢，場均5.4次成功長傳。