轉會情報｜阿仙奴吼實曼城副選兵 簽完加比爾捷西斯再搞掂辛真高
撰文：顏銘輝
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阿仙奴打算變「小曼城」？英國《BBC》報道，阿仙奴同意以3000萬鎊收購曼城左閘辛真高。
《BBC》指辛真高的轉會費總值3000萬鎊，包括200萬鎊的浮動條款。他正跟隨曼城在美國出戰季前賽，相信他會在未來幾日飛返英國，接受體測，加盟阿仙奴。據報，他會跟阿仙奴簽約至2026年。
辛真高在2016年夏天加盟曼城，當時是哥迪奧拿執教的首個球季。雖然他可勝任進攻中場，在烏克蘭國家隊也是踢中場，但在曼城，他經常擔任左閘。效力曼城期間，他贏了4季英超冠軍。
25歲的烏克蘭國腳辛真高，會是阿仙奴今夏第二名簽入的曼城球員。兵工廠早前以4500萬鎊從曼城買入加比爾捷西斯，這位巴西前鋒似乎已經適應了球隊踢法，在季前賽中取得入球，獲領隊阿迪達大讚。阿迪達在2016至2019年間擔任曼城助教，曾跟辛真高及加比爾捷西斯合作。
Oleksandr Zinchenko’s move to Arsenal is a done deal, per multiple sources.— B/R Football (@brfootball) July 18, 2022
Arteta’s shopping spree at his former club continues 🛒 pic.twitter.com/alSVSREkgf
當曼城決定賣走辛真高後，準備好向白禮頓提出報價，求購西班牙左閘古古列拿。
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