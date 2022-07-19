轉會情報｜阿仙奴吼實曼城副選兵　簽完加比爾捷西斯再搞掂辛真高

阿仙奴打算變「小曼城」？英國《BBC》報道，阿仙奴同意以3000萬鎊收購曼城左閘辛真高。



曼城左閘辛真高據報即將轉投阿仙奴。（Getty Images）

《BBC》指辛真高的轉會費總值3000萬鎊，包括200萬鎊的浮動條款。他正跟隨曼城在美國出戰季前賽，相信他會在未來幾日飛返英國，接受體測，加盟阿仙奴。據報，他會跟阿仙奴簽約至2026年。

加比爾捷西斯今夏從曼城來投，已經在季前賽披甲。（Getty Images）

辛真高在2016年夏天加盟曼城，當時是哥迪奧拿執教的首個球季。雖然他可勝任進攻中場，在烏克蘭國家隊也是踢中場，但在曼城，他經常擔任左閘。效力曼城期間，他贏了4季英超冠軍。

阿仙奴領隊阿迪達以前做過曼城助教。（Getty Images）

25歲的烏克蘭國腳辛真高，會是阿仙奴今夏第二名簽入的曼城球員。兵工廠早前以4500萬鎊從曼城買入加比爾捷西斯，這位巴西前鋒似乎已經適應了球隊踢法，在季前賽中取得入球，獲領隊阿迪達大讚。阿迪達在2016至2019年間擔任曼城助教，曾跟辛真高及加比爾捷西斯合作。

Oleksandr Zinchenko’s move to Arsenal is a done deal, per multiple sources.



Arteta’s shopping spree at his former club continues 🛒 pic.twitter.com/alSVSREkgf — B/R Football (@brfootball) July 18, 2022

當曼城決定賣走辛真高後，準備好向白禮頓提出報價，求購西班牙左閘古古列拿。