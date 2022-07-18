足球轉會︱曼聯今夏第三簽　5700萬英鎊買入阿積士5呎9吋中堅

早前在轉會市場連番受挫的曼聯，近日彷彿按下「加速鍵」，繼成功買入左閘馬拉西亞和中場基斯甸艾歷臣後，成功購入今夏第三位新兵。

曼聯與阿積士達成協議，以6700萬歐元（約5700萬英鎊）轉會費收購中堅馬天尼斯（Lisandro Martinez）。



馬天尼斯即將成為曼聯新一員。（Getty Images）

24歲的馬天尼斯效力阿積士3季，是坦赫格麾下一員大將，上季當選阿積士年度最佳球員。5700萬英鎊轉會費之中，先付首期4900萬英鎊，餘下850萬英鎊為潛在獎金條款，另外要向他之前曾效力球會付出220萬英鎊。

兩間球會已完成談判，目前只待通過體測、跟曼聯傾妥個人條款及取得工作證，便可正式加盟。馬天尼斯已成為大國腳，曾7次代表阿根廷上陣，相信不會有問題。

馬天尼斯曾7次代表阿根廷大國腳。（Getty Images）

較為特別的是，馬天尼斯身高只有5呎9吋，有別於曼聯過往偏好身材高大的中堅。

此子是繼從飛燕諾加盟的左閘馬拉西亞（Tyrell Malacia）及自由身來投的中場基斯甸艾歷臣 （Christian Eriksen）後，曼聯今夏簽入的第三名新球員。