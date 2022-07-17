轉會情報︱迪莊一原因拒投曼聯　只有一球隊會令他甘心離開巴塞

曼聯收購巴塞中場法蘭基迪莊出現意想不到轉折，西班牙《體育報》報道，迪莊堅拒轉戰英超，而且估計全球只有一間球會，能夠令他甘願離開巴塞。



法蘭基迪莊去向備受外界關注。（Getty Images）

西班牙《體育報》記者Albert Masnou以《迪莊將加盟拜仁》為題，報道這個驚人的轉折。

曼聯希望得到迪莊，不惜斥巨資收購，而巴塞隆拿則由於不想支付拖欠荷蘭人的1600萬歐元欠薪，迫使迪莊從轉會或減人工之間二揀一。早前報道指，巴塞已同意曼聯為收購迪莊開出的7500萬歐元轉會費，及附帶1000萬歐元潛在附帶條款，可是迪莊企硬拒絕離開。

巴塞給出的選擇，迪莊兩個也不想揀。因為即時離隊，意味巴塞不用支付延後至22/23起4個球季攤還予他的1600萬歐元薪金；若留在巴塞，則要接受減薪命運。前途陷入膠着狀態，突如其來有個新選項——拜仁慕尼黑。

西班牙《體育報》記者Albert Masnou以《迪莊將加盟拜仁》為題，報道這個驚人的轉折。（西班牙《體育報》截圖）

迪莊從未考慮加盟英超球會

巴塞想盡辦法不去支付迪莊欠薪，讓他離隊是最方便快捷的做法，車路士被指同樣對此子有興趣，惟目前只有曼聯願意開出如此高價收購。可是Albert Masnou指出，「無論是時機、球會或是聯賽」，均令迪莊卻步。

他寫道：「事實上，法蘭基迪莊不太喜歡英超聯賽，當他離開阿積士時，從未想過加盟英超球會。當時只有巴塞和巴黎聖日耳門兩隊爭奪他，全因迪莊本人已排除所有來自英格蘭的球會。」那時由於要跟PSG競爭的關係，巴塞向他開出相當高薪的合約，如今球會陷財困，便像回力鏢一樣插巴塞一刀，也是「地上最強」想賣出他的原因。

利雲度夫斯基轉會巴塞即將成事，心情大好。（美聯社）

令他甘心離隊只有一隊

曼聯與車路士均想簽入迪莊，Albert Masnou聲稱，「曼聯已經放棄，車路士尚未排除可能」。不過收購迪莊必須付出龐大轉會費，車路士暫時未見正式出手。

他分析，「真正吸引法蘭基迪莊的球會，只有拜仁慕尼黑。他了解那種踢法，也跟荷蘭相似，從聯賽本身到歐聯具備競爭力，都是令他考慮離開巴塞隆拿的因素。」拜仁對他的誘因愈來愈多——他的老友迪歷特剛抵達慕尼黑，勢成為拜仁新一員。

唯一問題是，拜仁與巴塞因利雲度夫斯基的轉會而鬧得不愉快。不過早前兩間球會已就這位波蘭神鋒轉會費達成共識，加上迪莊，或許有個另類解決方案——以迪莊交換利雲度夫斯基。Albert Masnou承認，這方案似乎不太可能實現，畢竟利雲度夫斯基即將加盟巴塞，迪莊最終很可能暫時繼續留在巴塞隆拿。