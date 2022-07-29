單車｜李慧詩轉戰競輪賽惜負日本添銀　李思穎個人全能賽奪銀

正在日本伊豆出戰日本盃場地單車賽的港隊，「女車神」李慧詩在今日（29日）的女子競輪賽再添一銀，另一港隊車手李思穎亦在女子個人全能奪得銀牌。



李慧詩（Sarah）重返東京奧運奪銅「福地」，昨日先在爭先賽登場，惟不敵日本對手梅川風子摘銀。今日轉戰競輪賽，Sarah與隊友楊礎搖在初賽同處第2組，並分列第2 、3位晉身1至6名金牌戰。

李慧詩在競輪賽惜負，奪得銀牌。（JCF Twitter）

兩名港將在決賽與3名日本選手太原梨由、梅川風子、佐藤水菜，以及韓國代表Cho Sunyoung爭冠。佐藤水菜在另外兩名日本車手掩護下帶出，Sarah雖然力追，仍因被兩名日本車手阻擋而未能追上，最終不敵佐藤水菜屈居第二。楊礎搖則以第6名完成。

李慧詩（左）在日本盃取得第二面銀牌。（JCF Twitter）

同日全運冠軍李思穎出戰女子全能賽，在4個項目中均發揮水準，分別在捕捉賽取得第2、配速賽第4、淘汰賽第2及記分賽第2名，以總分133分勇奪銀牌，隊友楊倩玉與梁寶儀則分列第4和第7名，逄瑤敬陪末席。冠軍則由日本車手內野艷和奪得。

李思穎（右白衣）在全能賽發揮水準，奪得銀牌。（JCF Twitter）

男隊方面，梁峻榮與繆正賢合力在男子麥迪遜中取得第5名，而梁嘉儒與曹棨光則以第7名完成。杜棹熙在爭先賽200米計時賽以10.361秒排第17名，未能晉身淘汰賽。

港隊目前在日本盃取得4銀2銅佳績。