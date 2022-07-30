足球熱話｜愛華頓表揚人道英雄　肥大叔上陣入球曾赴前線助難民

愛華頓昨晚（29日）舉行熱身賽，主場輕取烏克蘭球隊基輔戴拿模，臨近完場出現最強新球員。

「拖肥」派出一名捧着肚腩的大叔，射入十二碼，全場掌聲雷動。此舉絕非侮辱對手，甚至連對手門將目送皮球入網後都鼓掌致意，皆因他在俄烏戰事義助難民。



愛華頓在主場藉卡維特利雲先開記錄，加上來自般尼的新將杜韋麥尼爾下半場5分鐘內梅開二度，領先3球。完場前一刻，球員通道走出一名胖大叔。

史達頓射入十二碼，全場鼓掌。（Getty Images）

這位球員名叫史達頓（Paul Stratton）披上38號球衣，入替迪利阿里後走到十二碼點，輕鬆燙入。他衝到底線，舉起一隻手向球迷歡迎，「剷草」慶祝，更親吻球衣上的會徽，而愛華頓隊友紛紛上前慶祝。

林柏特找到「最強之人」。（Getty Images）

俄烏戰事爆發 前警察親赴邊境協助

得此待遇，除了因為史達頓是「拖肥」死忠球迷，也因為他曾在俄烏戰事中成為人道英雄。史達頓曾當警察，在3月親身前往波蘭與烏克蘭邊境，希望出一分力。雖然語言不通，但他帶着一本波蘭會話辭典，加上警察與陸軍的人脈，四天內協助烏克蘭平民逃難，及送上物資。歷盡艱辛，目睹人間悲歌，愛華頓向這位熱心球迷送上一點安慰。

阿里（左）完場前被換走，跟史達頓（右）擁抱。每一下接觸，對這名愛華頓死忠都是禮物。（Getty Images）

俄烏戰事持續接近半年，俄羅斯於2月底入侵後，遇烏克蘭軍隊頑抗，互有勝負，陷入膠著狀態。