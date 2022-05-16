英超｜愛華頓遭賓福特逆轉未脫險　林柏特驚被罰：我好尊重球證

愛華頓早前兩連勝，大大減輕護級壓力，今輪主場再挫賓福特的話，上岸在望。

世事不似預期，愛華頓上半場中段踢少一人，其後被賓福特反超前，加上朗頓完場前領紅被逐，「拖肥」9人應戰下以2：3不敵對手，依然未能脫險。愛華頓主帥林柏特擔心惹禍上身，但照樣指出球證今仗的爭議性判決。



愛華頓先後擊敗李斯特城及車路士，連取6分，升上較安全的第16位。今仗在葛迪遜公園球場鬥無欲無求的賓福特，再取3分的話，護級形勢算得上十分穩陣。

愛華頓先由卡維特利雲10分鐘先開紀錄，其後卻迎來變數，守將班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）拉跌單刀的艾雲東尼，球證奧利華立即出示紅牌，「拖肥」18分鐘十人應戰。縱然史密斯高文擺烏龍，李察利臣上半場補時階段卻博得12碼，親自操刀中鵠再為愛華頓取得領先。

卡維特利雲及李察利臣各建一功，一度助愛華頓領先。（Getty Images）

賓福特未言棄，中段由韋沙（Yoane Wissa）及域高亨利（Rico Henry）兩分鐘內連轟兩球反超前，加上愛華頓後備入替的荷西朗頓粗野飛鏟攔截，球證出示今仗第2面紅牌，結果9人應戰的愛華頓以2：3遭賓福特逆轉，痛失3分。

愛華頓再輸一場，現時以36分排第16位，僅領先第18位的般尼兩分，未能提早上岸。

愛華頓主場被逆轉，未能提早上岸。（美聯社）

愛華頓的班夫韋迪早段被逐，成為今仗的轉捩點，在這名守將被逐前，李察利臣在禁區內被拉跌，球證奧利華卻沒有反應，為落敗埋下伏線。主帥林柏特直指這是清晰的12碼，「對我而言，是個明顯的犯規，李察利臣被拉衫的動作，在球場任何一個角落也要吹罰。」

林柏特揶揄利物浦獲球證偏袒 傳遭英足總要求解釋

今仗射入1球12碼的李察利臣，上半場早段曾禁區內被拉跌，但球證奧利華未有示意。（Getty Images）

早前戰畢默西塞德群打吡後，林柏特因揶揄利物浦獲球證偏袒，被英格蘭足總罰款，他今仗賽後立即「戴頭盔」，「我不想再度被罰款，我再重申一次，我的說話沒有指向性，而是球賽的氣氛如何影響人的判斷。」林柏特其後再「包底」，直言十分尊重球證及VAR，但身在其位，他需要以球隊的利益角度出發。

愛華頓9人應戰再輸一場，林柏特難免愁眉深鎖。（Getty Images）

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