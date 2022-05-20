英超｜愛華頓半場轟3球反勝上岸　主場變藍海　林柏特如釋重負

護級形勢掌握在手中的愛華頓，半場竟然落後水晶宮兩球，全靠換邊後表現脫胎換骨，米高堅尼﹑李察利臣及卡維特利雲各建一功，「拖肥」熱血反勝，全取3分，提早一輪成功護級，葛迪遜公園球場的所有人也陷入瘋狂。

愛華頓主帥林柏特如釋重負，盛讚麾下展示鬥心，直言這是足球生涯其中一個最美妙的時刻。



只要愛華頓在主場擊敗水晶宮，便可逃出生天，提早順利護級。世事不似如期，水晶宮前鋒馬迪達接應罰球傳中，近門頭槌建功，21分鐘先開紀錄。「拖肥」隊長史密斯高文後場失控球權，水晶宮策動反擊左路傳中，比克福特出迎與邁高蘭高有誤會，解圍不果，最終由佐敦阿休送入空門。

馬迪達頭槌得手，水晶宮上半場兩球領先愛華頓。（Getty Images）

愛華頓半場兩球落後，主帥林柏特換邊後變陣，改踢4人防線，效果立竿見影。拖肥站穩陣腳後，以一次罰球機會建功，米高堅尼接應賀基治頭槌二傳，快腳一射破網，54分鐘追成1：2。

米高堅尼建功，為愛華頓掀起反勝序幕。（Getty Images）

愛華頓下半場中後段先由李察利臣在混戰中建功，75分鐘扳成平手，其後愈戰愈勇，格雷開出罰球，卡維特利雲插水式頭槌破網，85分鐘攻入今季最關鍵一球，結果愛華頓以3：2反勝水晶宮，全取3分，以39分續居第16位，並與般尼及列斯聯拉開至4分，提前一輪順利護級。

愛華頓在葛迪遜公園球場成功護級，全場球迷陷入瘋狂，完場後走進場內瘋狂慶祝，場面興奮。

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季中臨危受命的林柏特，當他看到卡維特利雲攻入反勝一球時，激動地不斷揮拳，賽後直言今仗看到球隊上下的決心，「半場兩球落後，發揮不佳，但眾將換邊後展示強大的鬥心，加上主場球迷的支持下反勝，不論球員及球迷也值得如此精彩的一夜。」

林柏特面對種種壓力及難關，如今終可以一掃而空，箇中辛酸只有他自己知道，「我以為我在完場一刻會喜極而泣，可能有人疑問：『咁開心做咩，又唔係贏冠軍？』，近幾個月我們面對不同的挑戰，當我來到時，外界認為我們戰績會大躍進，不斷努力就換來一次又一次的失望，如今終於成功了，這個成果得來不易。」

林柏特續說，領愛華頓護級是足球生涯的一大成就，「這是我足球生涯中，其中一個最美好的時刻，我有幸在球員及領隊生涯也經歷這感覺。」

林柏特領愛華頓成功護級，終於可以鬆一口氣。（Getty Images）

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