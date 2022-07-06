英超熱話︱施古臣無聲無息離開愛華頓　性侵兒童案保釋期屆滿在即

冰島球星施古臣（Gylfi Sigurðsson）去年7月涉及性侵兒童罪行，被曼徹斯特警察廳調查，消息震撼全球。

被調查期間，他先後四度獲保釋，最新一期至今年7月16日屆滿。在此之前，他與愛華頓合約期滿，無聲無息地離開這家效力5年的英超球會。即使官非纏身，他仍不乏出路，盛傳土耳其球會加拉塔沙雷正向他招手。



施古臣自從涉及兒童性侵官非，過去一季未再為愛華頓上陣。（Getty Images）

2021年7月20日，多間英國傳媒報道，「一名31歲已婚英超球星於上周五（16日）因涉嫌性侵犯兒童被捕，經問話後已獲批准保釋。」

受英國法例所限，當地媒體未能披露該球員的真實身份，而由於案件由大曼徹斯特區警方負責，一度令曼聯及曼城球員成為嫌疑人物。英超球隊愛華頓及後發表聲明，承認球會有一隊球員因接受警方調查而被罰停止操練及比賽，並指球會將繼續跟有關當局合作。

愛華頓在官網發表聲明，承認陣中有一隊球員被停職。（網上截圖）

當時網民紛紛作身「名偵探柯南」緝兇，愛華頓陣中有兩位31歲已婚球員，分別是曾效力曼城的英格蘭中場戴爾夫（Fabian DELPH）及冰島籍進攻中場基菲爾施古臣（Gylfi SIGURDSSON）。消息稱有關球員是國腳級球星，並於該國家隊有一定資歷及經驗，也有指涉事球員周薪豐厚，曾吸引球會以高價轉會費收購。

為冰島上陣78場、2017年以近5000萬歐元由史雲斯加盟愛華頓的施古臣，因此「壓倒」近年已逐漸淡出英格蘭代表隊的戴爾夫，被公認為涉案者。事實上，施古臣自此在愛華頓賽場中消失，整個2021/22球季未為球隊在任何賽事上陣，亦未再獲冰島國家隊徵召。他原本是愛華頓中場主力，2020/21球季，共上陣44場，攻入8球，取得10次助攻，單是英超已上陣36場之多。上季愛華頓一度陷入降班危機，全季失去施古臣相信有一定程度影響。

2021年6月21日施古臣在Facebook上載與太太和初生兒子合照，成為他在社交媒體最後足印。（Facebook）

過去一年，施古臣彷彿消失在公眾眼前。英國傳媒雖沒有開名，但他祖家冰島有傳媒直指涉案者正是他。事實上，戴爾夫上季如常出戰拖肥糖賽事，已令涉案者篤定為施古臣。施古臣有位美麗的妻子，2019年他與相戀多年的另一半、2008年冰島小姐Alexandra Ívarsdóttir結婚，2021年6月二人兒子出生，他當然在Facebook上載妻兒合照，成為施古臣在社交媒體最後足印。

丈夫涉案後，有消息指Alexandra Ívarsdóttir搬離愛巢，她亦將社交媒體關閉至今。一年過去，已無法得知施古臣夫婦最新狀況。唯一線索，是冰島報章指出他獲第四度保釋，至今年7月16日屆滿。目前曼徹斯特警察廳尚在調查有關案件，惟對他問話及到他家搜查及充公部分物件作為證物至今接近一年，尚未向施古臣提出正式起訴。

施古臣與冰島小姐妻子（按圖放大）

作為英超其中一位著名球星，施古臣在愛華頓周薪達到12萬英鎊。或許由於涉及的案件相當敏感，跟球會近日約滿，未有其他英超或英冠球會向他招有，不過近日盛傳土耳其傳統班霸加拉塔沙雷有意簽入這位回復自由身的32歲球星，年薪170萬英鎊，即約周薪3.2萬英鎊，僅為他在愛華頓的四分之一左右。

英超以往同樣發生過球員性侵兒童的事件，2016年前英格蘭國腳阿當莊臣（Adam Johnson）因性侵犯15歲少女，結果被判入獄6年。