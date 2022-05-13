七欖｜港隊明出戰英國超級系列賽 禾獲特夥李卡度任雙隊長
在月初飛抵英國集訓的香港男女子七人欖球隊，將於周六（14日）迎來半年來首場國際賽事，出戰「英國超級七人欖球系列賽」寓賽於操。
港隊在月初展開歐洲征途，男子隊日前在英國羅浮堡大學（Loughborough University）的訓練營中，與英格蘭以模擬賽為明日的比賽作準備。
今次歐洲集訓的港隊球員名單中，除了大部分香港欖球隊主力外，還有多名具潛質的七欖新人，目標為一系列即將舉行的國際欖球賽事備戰，包括8月的「滙豐世界七人欖球系列賽」外圍賽，以及9月的「七人欖球世界盃」。
明日展開的「英國超級七人欖球系列賽」，男子組共16支球隊參加，由主教練莊保羅（Paul John）領軍的港隊被編入D組，開幕戰對手分別是國際欖球慈善機構Wooden Spoon、UK Navy和英國七欖賽事常客Karuta。
莊保羅為首戰組建了一支實力平均的球隊，今場將收起華將姚錦成，以發揮穩定的禾獲特（Max Woodward）與李卡度任雙隊長。除了這兩名經驗豐富的球員外，隊中亦有雅加達亞運金牌成員，包括郭柏雅、靴貝特（Liam Herbert）、史圖戴爾（Hugo Stiles）和虎拿東尼（Alessandro Nardoni）；聯賽新星麥季聰亦將出戰今場比賽。
女子賽方面則有10支球隊參賽，港隊將與Wooden Spoon、UK Army和巴斯女子超級聯賽球隊交手。李念殷和高香慧（Natasha Olson-Thorne）將再次擔任雙隊長，帶領著球隊的主力球員歐陽倩怡、莊嘉欣、藍嘉敏、潘凱恩和何維銨出戰。
女子隊主帥莫以恆（Iain Monaghan）樂見香港精英女子球員有機會重返國際賽事，並對球隊陣容充滿期待：「今次我們集結了一隊最具競爭力的女子七人欖球代表。我們很期待見到球員們的成長。在這裡，我們不是為了單一提高球隊的表現，而是為了更廣泛地提高香港精英七人欖球員的整體水平。」