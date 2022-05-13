七欖｜港隊明出戰英國超級系列賽　禾獲特夥李卡度任雙隊長

在月初飛抵英國集訓的香港男女子七人欖球隊，將於周六（14日）迎來半年來首場國際賽事，出戰「英國超級七人欖球系列賽」寓賽於操。



港隊在月初展開歐洲征途，男子隊日前在英國羅浮堡大學（Loughborough University）的訓練營中，與英格蘭以模擬賽為明日的比賽作準備。

港七欖隊將迎來半年來首場國際賽事。（欖球總會）

今次歐洲集訓的港隊球員名單中，除了大部分香港欖球隊主力外，還有多名具潛質的七欖新人，目標為一系列即將舉行的國際欖球賽事備戰，包括8月的「滙豐世界七人欖球系列賽」外圍賽，以及9月的「七人欖球世界盃」。

明日展開的「英國超級七人欖球系列賽」，男子組共16支球隊參加，由主教練莊保羅（Paul John）領軍的港隊被編入D組，開幕戰對手分別是國際欖球慈善機構Wooden Spoon、UK Navy和英國七欖賽事常客Karuta。

禾獲特（右3）將與李卡度（右1）將出任男子隊雙隊長。（資料圖片／歐嘉樂攝）

莊保羅為首戰組建了一支實力平均的球隊，今場將收起華將姚錦成，以發揮穩定的禾獲特（Max Woodward）與李卡度任雙隊長。除了這兩名經驗豐富的球員外，隊中亦有雅加達亞運金牌成員，包括郭柏雅、靴貝特（Liam Herbert）、史圖戴爾（Hugo Stiles）和虎拿東尼（Alessandro Nardoni）；聯賽新星麥季聰亦將出戰今場比賽。

女子隊主帥莫以恆指今次征戰歐洲集結了一隊最具競爭力的女子七欖代表。（欖球總會）

女子賽方面則有10支球隊參賽，港隊將與Wooden Spoon、UK Army和巴斯女子超級聯賽球隊交手。李念殷和高香慧（Natasha Olson-Thorne）將再次擔任雙隊長，帶領著球隊的主力球員歐陽倩怡、莊嘉欣、藍嘉敏、潘凱恩和何維銨出戰。

女子隊主帥莫以恆（Iain Monaghan）樂見香港精英女子球員有機會重返國際賽事，並對球隊陣容充滿期待：「今次我們集結了一隊最具競爭力的女子七人欖球代表。我們很期待見到球員們的成長。在這裡，我們不是為了單一提高球隊的表現，而是為了更廣泛地提高香港精英七人欖球員的整體水平。」