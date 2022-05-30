七欖｜姚錦成重返戰線　港隊英國七欖系列賽第2站封王

正在歐洲寓賽於操的香港七人欖球隊，周六（28日）於倫敦出戰「英國超級七人欖球系列賽」第二站，主將姚錦成重返戰線，助港隊於決賽以63：14大勝，贏得今站冠軍。



於首站雙雙屈居亞軍的港男、女子隊，今站稍為調整陣容，收起隊長禾獲特及主將李卡度，但另一主力姚錦成復出掛帥。

港隊雖次名出線，但在淘汰賽回勇。（由香港欖球總會提供）

男隊在分組賽連贏兩場後，最後一仗不敵「Wooden Spoon」，僅以小組次名出線。但他們在淘汰賽表現回勇，8強先贏29：10晉級，並在4強以19：7輕取英軍欖球隊（British Army）闖進決賽。最終港隊在決賽初段，藉薩耶斯3分鐘內梅開二度，港隊半場已錄得5次達陣，終以63：14、49分大勝對手「Apache」奪冠。

主將姚錦成在今站復出。（資料圖片／李澤彤攝）

同日出擊的女子隊，在分組賽以首名晉身盃賽，4強與「Hammerheads」正面交鋒，即使上半場以12：0大幅領先，但戰至加時賽卻被對手後來居上，終以12：17告負。

港隊將繼續留守英國，並於下月中出戰第3站賽事，續為8月的世界系列賽外圍賽及9月的世界盃準備。