英超轉會｜車路士銀彈加球員截劫曼城獵物 同一手法瞄準萊比錫
撰文：何偉畧
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羅曼奴（Fabrizio Romano）昨晚（1日）在社交媒體稱，車路士窺準曼城與白禮頓的談判，因轉會費分歧而陷僵局，認為有機可乘。
車路士方面正與白禮頓洽談，並將與球員方面接洽。除了付款，車路士有意加入英格蘭小國腳後衛利維高維（Levi Colwill）在交易中。
曼城早前出價4000萬鎊求購古古利拿，球員亦向白禮頓要求轉會，在日前主場友賽愛斯賓奴不入大名單。惟白禮頓索價5000萬鎊，曼城則「企硬」不加錢，令談判未能推進。
車路士日前求購西維爾中堅祖利斯古迪，傳最後階段卻步，被巴塞隆拿搶走。消息指車路士目標轉向其他球員，如李斯特城中堅韋斯利科芬拿。
羅曼奴的報道稱，車路士尚有意收購RB萊比錫守將古華迪奧（Josko Gvardiol），更把陣中前鋒迪姆華拿作為籌碼，借回其舊東家，惟萊比錫暫時不為所動。
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