英超轉會｜車路士銀彈加球員截劫曼城獵物　同一手法瞄準萊比錫

羅曼奴（Fabrizio Romano）昨晚（1日）在社交媒體稱，車路士窺準曼城與白禮頓的談判，因轉會費分歧而陷僵局，認為有機可乘。



車路士方面正與白禮頓洽談，並將與球員方面接洽。除了付款，車路士有意加入英格蘭小國腳後衛利維高維（Levi Colwill）在交易中。

古古利拿上季加盟，一季過去，身價急升。（Getty Images）

曼城早前出價4000萬鎊求購古古利拿，球員亦向白禮頓要求轉會，在日前主場友賽愛斯賓奴不入大名單。惟白禮頓索價5000萬鎊，曼城則「企硬」不加錢，令談判未能推進。

古古利拿在曼城提價後要求轉會，更沒有出現在熱身賽，去向卻可能大變。（Getty Images）

車路士日前求購西維爾中堅祖利斯古迪，傳最後階段卻步，被巴塞隆拿搶走。消息指車路士目標轉向其他球員，如李斯特城中堅韋斯利科芬拿。

古華迪奧備受各大會注意，萊比錫暫時不欲放人。（Getty Images）

羅曼奴的報道稱，車路士尚有意收購RB萊比錫守將古華迪奧（Josko Gvardiol），更把陣中前鋒迪姆華拿作為籌碼，借回其舊東家，惟萊比錫暫時不為所動。