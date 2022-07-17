英超季前賽｜經理人爆車路士搶加比爾失敗　阿仙奴新援閃耀熱身賽

阿仙奴今夏由曼城購入星級新援加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），這位25歲巴西前鋒相當對辦，繼首場熱身賽梅開二度，香港時間今晨的熱身賽對愛華頓又入波，盡顯身價。

經理人則大爆，在加比爾正式轉投阿仙奴前不久，車路士曾嘗試搶人。



阿仙奴在香港時間今晨於美國巴爾的摩友賽愛華頓，憑加比爾捷西斯及布卡約沙卡在上半場各入一球，以2：0擊敗對手。加比爾捷西斯上周在自己的「兵工廠」第一戰對紐倫堡時，已梅開二度，意味他加盟後首兩場友賽已攻入3球，令這位以4500萬英鎊轉投阿仙奴的巴西前鋒盡顯身價，也深受讚賞。

阿仙奴球迷對於簽到加比爾當然深感慶幸，其經理人柏天拿迪（Marcelo Pettinati）透露，其實就在加比爾落實加盟阿仙奴之前不久，換上新班主托德波里的車路士，曾試圖「騎劫」轉會。

柏天拿迪向媒體透露：「在加比爾正式加盟阿仙奴前的最後階段，他們（車路士）花了很大功夫嘗試簽下他。不過到了那一刻，我們已選擇了新的計劃。」

加比爾捷西斯表現對辦。（Getty Images）

英國《每日郵報》指，加比爾選擇阿仙奴的最關鍵原因是主帥阿迪達，阿迪達曾在曼城任哥迪奧拿副手，當時已跟加比爾合作，加比爾也不諱言：「（加盟前）我曾跟阿迪達談過數次有關球會、球員、阿仙奴的計劃和未來等等。我100%信任他，此前跟他合作也是一段美好的日子，他是個非常好的人、更是個好教練。」

阿迪達是加比爾選擇阿仙奴的關鍵。（Getty Images）

車路士簽不到加比爾後，就以5000萬英鎊買入另一曼城前鋒史達寧，不過他與另一新援高列巴尼未有進入周日早上對阿美利加的熱身賽名單。這場在美國拉斯維加斯舉行的友賽中，車路士憑迪姆華拿及美臣蒙特各入一球，以2：1擊敗對手，「藍戰士」稍後將移師美國東岸，鬥美職球會夏洛特FC。