英超轉會｜車路士開季前急尋中堅　連食檸檬後瞄準李斯特城新星

魯迪格與基斯坦臣雙雙離隊，分別轉投西甲雙雄，車路士防線即鬧中堅荒，急需「入貨」填補漏洞，卻偏偏頭頭碰着黑，接連被兩名法國中堅婉拒。

英媒透露，車路士再轉移目標，今次是李斯特城的韋斯利科芬拿。



車路士早前從拿玻里購入高列巴尼（Kalidou Koulibaly），如今依然要再找一人，但先後求購馬菲斯迪歷特﹑尼敦阿基﹑甘佩比及祖利斯古迪全數「食檸檬」。

法式檸檬吃到飽 車路士求購兩後衛連環被拒

開季在即，車路士繼續努力「尋人」，今次目標轉移在李斯特城的韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）身上。英國足球網站football.london披露，當車路士求購西維爾中堅祖利斯古迪失敗後，隨即在周三（27日）與科芬拿方面接觸，希望盡快埋班。

21歲的科芬拿，上季因傷缺陣大半季，但未影響李斯特城對他的信任，早在3月與科芬拿續約至2027年。李斯特城主帥羅渣士對這名法國新星讚不絕口，指對方是個才華橫溢的新星，盛讚他具備閱讀球賽能力，亦是十分進取的防守球員。

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