足球轉會｜法國中堅記招表忠　一直心繫巴塞　承認車路士非首選

西甲巴塞隆拿昨日為新兵祖利斯古迪（Jules Koundé）舉行加盟記招，能加盟這支西甲勁旅，這名後衛直言欣喜。古迪一度盛傳轉投英超的車路士，但他在記招上坦言一直心繫巴塞。



上周巴塞與西維爾就法國中堅祖利斯古迪的轉會費達成協議，據歐洲傳媒披露，古迪的基本轉會費為5000萬歐元，另有1000萬歐元視乎表現的浮動條款。

據歐洲傳媒披露，古迪的基本轉會費為5000萬歐元，另有1000萬歐元視乎表現的浮動條款。（巴塞隆拿Twitter）

巴塞再一次「截胡」車路士，古迪在加盟記招上向記者亦承認，藍軍非他首選：「車路士想要我，但我選擇了巴塞，因為我想來到這裡，作出這個決定不難。」在西維爾是必然正選的古迪，在巴塞先得展開爭正選的生活。

古迪在加盟記招後仍在健身室耍腳法。（Twitter）

他表示明白決定權在沙維，自己將努力成長：「競爭很好，決定權在教練手中；我來是為了成長，無論沙維和隊友要求我做甚麼，我都會幫手；這是一個挑戰。」