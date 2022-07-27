足球轉會｜蘇亞雷斯拒投美職聯　闖蕩歐洲16年後回到最初的起點

蘇亞雷斯回到最初的起點，將加盟烏拉圭母會國民隊。



35歲的蘇亞雷斯在社交網站宣布，與國民隊達成初步協議，將會以自由身加盟。他說：「我無法拒絕再為國家隊披甲的機會，我們已經有初步協議。在未來幾小時，細節會落實，希望最終協議可以滿足彼此的想法，之後我們可以一起享受新一頁，在未來的日子相聚。」國民隊亦在社交網站宣布這個消息。

蘇亞雷斯在國家隊成長及出道，至2006年前往歐洲，效力格羅寧根，之後踢過阿積士、利物浦、巴塞隆拿及馬德里體育會。經過16年的歐洲闖蕩，蘇亞雷斯回鄉，重投母會。蘇亞雷斯希望在下半年有穩定的上陣機會，保持狀態，備戰年底的卡塔爾世界盃。之前有傳過他可能會加盟美職聯的FC洛杉磯。