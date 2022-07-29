足球轉會｜巴塞傾掂法國中堅　加利佬嘲諷：他或拿不到全部人工

巴塞隆拿宣布，與西維爾就法國中堅祖利斯古迪（Jules Koundé）的轉會費達成協議，當球員通過體測及簽約後，交易便會落實。據歐洲傳媒披露，古迪的基本轉會費為5000萬歐元，另有1000萬歐元視乎表現的浮動條款。



法國中堅祖利斯古迪穿上巴塞上衣拍照。（Twitter）

23歲的古迪是巴塞今夏第5名新兵，他們之前簽入了基斯爾。安達斯基斯坦臣、拉芬夏及羅拔利雲度夫斯基。古迪一度盛傳轉投英超的車路士，但最終留在西甲，加盟巴塞，他表示教練沙維是他選擇巴塞的關鍵。他說：「沙維是一個很重要的原因，之所以我來到這裏。我跟他談過很多次，他的說話令我震奮。我們有一些很好的交流，對足球的看法一致。現在我要融入球隊，爭取最多的上陣時間。」

古迪在訪問中表示，我很榮幸及感恩可以加盟巴塞，並指巴塞會是他職業生涯踏到最高的一步，渴望贏取所有錦標。（Twitter）

加利尼維利嘲諷指，古迪可能拿不到全部人工。（資料圖片／Getty Images）

巴塞簽古迪的消息引起曼聯名宿加利尼維利的注意，加利佬在社交網站回應：「他（古迪）知不知道，如果巴塞想踢走他的時候，他會收不足人工？」加利佬近日彷彿變成「球員維權大使」，呼籲被巴塞拖欠人工的法蘭基迪莊採取法律行動。曼聯今夏頭號目標是收購迪莊，但由於迪莊與巴塞之間的人工糾紛，導致轉會膠着。

加利尼維利嘲諷巴塞及古迪。（Twitter）

有球迷質疑，加利佬那麼關注迪莊的欠薪問題，只是因為曼聯想買迪莊，那位網民留言：「以我猜測，如果迪莊跟曼聯沒有關係，你應該不會關心他被欠薪。」加利佬親自回覆該球迷：「我不在乎他是否加盟曼聯！這件事反映了一個我一直關注的問題，就是僱主/球會愚弄僱員/球員，又不肯支付他們應得的人工。巴塞可恥的行為對不起他們偉大的名聲！」