足球轉會｜馬體會球迷嚴防C朗上門　發起網上標籤運動勸喻球會

C朗拿度的轉會風波未有進展，傳聞他渴望來季續戰歐聯，希望離開曼聯。經理人四出兜售，連C朗舊東家皇家馬德里的同市死敵馬德里體育會，也不放過。

馬體會球迷聞C朗色變，近日發動網上攻勢，一組hashtag表明「呢度唔歡迎你」。



馬體會球迷對C朗，難言好感。他效力皇馬9季，令馬體會吃盡苦頭。傳聞C朗為求來季參戰歐聯，向多家歐聯球會「拍門」，當中包括馬體會。

C朗拿度效力皇馬，兩度令馬體會在歐聯決賽飲恨。（Getty Images）

#ContraCR7 曼聯球迷都參與

馬體會球迷近日在網上廣傳一組標籤（hashtag）#ContraCR7，號召同路人使用，表明反對這位37歲巨星來投，希望球會三思。有球迷在 twitter指「如果佢嚟我隊波，我即刻取消兩個會籍……我哋唔係垃圾站」、「唔止馬體會，任何球會嘅球迷都應該拒絕C朗」、「靠佢贏，仲衰過輸」。也有曼聯球迷說「搵人接咗舊屎」。

馬體會球迷發動網上攻勢，向C朗說不。（Getty Images）

球王級高薪 不減價難接

C朗在休季期間突然傳出消息，要求離隊，原因包括不滿來季曼聯失去歐聯資格，薪金被削，又稱趁仍有戰鬥力之際再戰歐聯。傳聞車路士、拿玻里、巴塞隆拿、巴黎聖日耳門及馬體會，都曾被敲門。但球王有價有地位，球會要羅致他都要遷就。消息指馬體會要容納C朗，陣中球員的薪酬將要大幅調整，才能合乎西甲的財政要求。

反對C朗，其他球隊的球迷都適用，包括曼聯。（Getty Images）

至於C朗一直以家庭原因，未有現身曼聯季前操練，以及海外熱身賽。