足球轉會｜基斯甸艾歷臣簽約加盟曼聯 「坦赫格的足球適合我」
撰文：顏銘輝
出版：更新：
丹麥中場基斯甸艾歷臣落實成為今夏曼聯第二簽，穿上曼聯球衣亮相，並接受球會電視台訪問。艾歷臣表示新帥坦赫格是他選擇曼聯的原因，並認為坦赫格的足球哲學及戰術會適合他發揮。
艾歷臣曾效力熱刺7個年頭，兩年前離開英超到國際米蘭，去年夏天踢歐國盃心臟病發，險死於球場，離開國米，今年初回到英超，加盟賓福特，如今成為曼聯球員。艾歷臣也承認，也以想像這一刻，他說：「非常新鮮，有點奇怪，我從來想過這件事會發生，來到這裏，成為曼聯球員，非常特別。」
30歲的艾歷臣談到選擇曼聯的原因，他說：「首先，是足球上的考慮。我是個渴望落場踢波的人。我跟領隊溝通過，我認為他的理念，可以令我在曼聯踢波。」
艾歷臣表示，坦赫格對他有很大影響，他說：「我想來這裏踢足球，而不只是為了這個牌頭，我想來到曼聯比賽。跟領隊談過，聽過他的理念，我覺得他的想法非常好，亦完美地切合我，令我下決定，尋求機會來曼聯。」
曼聯今夏首簽是左閘杜維爾馬拉西亞，艾歷臣是第二簽，而曼聯已經跟阿積士就利辛度馬天尼斯的轉會費達成協議，相信這名阿根廷後衛即將成為第三簽。
自從坦赫格入主曼聯後，馬上向球員灌輸他的想法，注重逼搶及向前進攻。艾歷臣說：「我覺得自己的踢法，可以符合他的理念，希望可以正面及積極的方法融入。當然，我覺得他的足球哲學是適合我的。」
轉會情報｜曼聯與C朗展開首輪談判 費格遜同日駕臨訓練基地轉會動態｜摩連奴曼聯時代第一簽 艾歷拜利為上陣機會或投羅馬足球熱話︱巴塞拖糧迪莊轉會陷膠着 曼聯名宿加利佬教路：告佢！英超熱話︱曼聯球員遲到惹怒坦赫格 季前熱身賽被棄用殺雞儆猴英超︱C朗終於返回曼徹斯特 將與曼聯CEO及坦赫格談判英超轉會︱傳曼聯放C朗離隊但有條件 雙贏方案免得失贊助商英超季前賽｜曼聯3勝1和完成亞洲之旅 維拉補時階段頭槌追平