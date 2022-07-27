足球轉會｜韋斯咸3550萬鎊簽長人中鋒　意大利國腳施卡馬卡來投

韋斯咸宣布，從薩斯索羅簽入23歲意大利前鋒施卡馬卡。



韋斯咸與施卡馬卡簽約5年，並有一年續約選項。施卡馬卡是「槌仔幫」今夏第4名新兵，他將會穿上7號球衣。據英國《天空體育》透露，他的轉會費為3550萬鎊，當中3050萬鎊是基本費用，餘下500萬鎊是浮動條款。

施卡馬卡加盟韋斯咸。（韋斯咸官網）

身高1.95米的施卡馬卡上季在意甲36戰入16球，他說：「我迫不及待穿上韋斯咸球衣，向球迷展示我的能力，希望我們會喜歡對方。我等了這個時刻一段時間，踢英超是我的夢想。我覺得韋斯咸是我的完美之選，他們渴望得到我，當我跟領隊商談時，馬上明白這一點。」領隊莫耶斯稱讚施卡馬卡年輕，前途無可限量。