英超｜阿仙奴響頭炮曼城雙子表現佳　奧迪加特單刀橫傳失敗告終

阿仙奴在英超2022-23球季開鑼戰旗開得勝，作客上季剋星水晶宮的「倫敦打吡」，上、下半場各入一球，贏2:0。

主帥阿迪達賽後大讚麾下打出賽前部署，極具威脅，主宰整場賽事。兩名來自曼城的新將各有表現，網民焦點之一卻是新任隊長馬田奧迪加特。一記「單刀橫傳」，英媒都愕然。



阿仙奴季前收購加比爾捷西斯及辛真高，兩人都正選上陣。加盟3季一直外借的法國小國腳威廉沙列巴，首次為「兵工廠」披甲。正選陣中尚有盛傳捲入風化案的加納中場湯馬士柏迪。

加比爾捷西斯首次為阿仙奴正式上陣，雖未開齋或助攻，但表現相當不俗。（Getty Images）

辛真高正選上陣 助攻得手

新球員帶來新氣象，捷西斯開賽4分鐘已展現前線重心的威力，從右路扭過兩名水晶宮守將後，在12碼點起腳省中人，馬天尼利在遠柱補射僅僅斜出。阿仙奴在20分鐘開記錄，辛真高接應角球，無人看管下二傳入小禁區，讓馬天尼利加一頭而領先。

馬天尼利頂入英超新季第一球。（Getty Images）

阿仙奴上半場佔優，水晶宮戰至41分鐘才有第一腳射門。易邊後，水晶宮搶回不少攻勢，但未能扳平，完場前失烏龍球。布卡約沙卡右路落底，勁射般傳中，馬克古希頭槌解圍變薄「批」，皮球飛入遠柱網仔，為阿迪達帶領阿仙奴第 50場聯賽勝仗。

沙卡強力傳中，做成烏龍球。（Getty Images）

單刀橫傳 BBC：奧迪加特呢個位傳波

兵工廠清風送爽，新將表現出色。今季成為隊長的奧迪加特，下半場一次失機，令英媒BBC都「出po」贈興。事緣捷西斯在前場逼甩馬克古希腳下球，從右路推進至禁區邊，面對兩名守將時橫傳入中路。奧迪加特在12碼點附近接應，面對門將先控一腳，接着卻選擇再橫傳，卻省中回防的舒洛比，最終無功而還。這一幕「單刀橫傳」，香港球迷相當熟識，BBC卻忍不住截圖發文：「奧迪加特喺呢個位傳波。」

奧迪加特單刀橫傳，成為網上熱話。（Getty Images）

單刀橫傳逐格睇（按圖放大）

不少網民轉發短片，揶揄奧迪加特：

阿迪達賽後指季前備戰以來，球員一直渴望比賽，隨時準備作戰爭勝。今戰發揮符合預期，「我們主導局面，製造威脅，由頭到尾都充滿活力，令人眼前一亮，並且抵住對方的壓力」。

阿迪達極為滿意球隊表現。（Getty Images）

英超揭幕戰直播賽程：

英超新球季首輪直播賽程。（01美術製圖）

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