英超季前賽｜車路士熱身賽慘吞阿仙奴4蛋　杜慈賽後說出絕望真相

阿仙奴與車路士在美國的熱身賽「佛羅里達盃」決賽碰頭，「兵工廠」派出兩大新援——加比爾捷西斯及剛加盟的辛真高正選，終以4：0大炒車路士。

這個戰果，令車路士主帥杜慈不禁說出絕望真相。



阿仙奴對車路士的戲碼，吸引雙方大批美國球迷入場支持，63811人入場創下比賽場地「露營世界球場」的入場紀錄。

然而本應是「強強交鋒」的賽事卻變得一面倒，「兵工廠」上半場由新援加比爾捷西斯把握杜利奧查洛巴的失誤，射入個人第4個熱身賽入球，打開紀錄，表現疲弱的車路士犯錯不少，由曼城轉投車路士的新援史達寧，雖然嘗試與隊友串連，但效果不大，35分鐘再遭中場奧迪加特攻入第二球，半場已落後0：2。

加比爾捷西斯（左二）及奧迪加特（右一）分別取得入球。（Getty Images）

車路士半場一口氣調入高華錫、馬高斯阿朗素、艾斯派古達和基斯甸佩利錫，並轉踢三後衛陣式，惟無助穩住防線，66分鐘再遭布卡約沙加再將比數擴至3：0，補時最後階段，森比盧干加再鎖定4：0勝局。

車路士表現不濟，令杜慈相當氣憤。（美聯社）

雖是季前熱身賽，但車路士的表現已足夠令主帥杜慈大動肝火，他在賽後記者會怒轟陣中球員，直指雖然阿仙奴排出最強陣容、而車路士並非最佳人選，但認為這不足以左右賽果：「我看到的阿仙奴，是一隊擁有足夠意志力、不惜耗盡體力去比賽的球隊，而我們在體能和心理上都無法達到對手的水平，因為我們陣中有很多球員都在想着離隊，也在考慮要去哪支球隊。」

杜慈對於車路士陣容相當不滿，希望未來仍有收購。（Getty Images）

杜慈相當懊惱，續指接連的賽事都證明他的想法正確，「我們（因前班主阿巴莫域治）受到制裁，有些球員走了，也知道有些球員正嘗試離開我們，這就是現況。我們需要簽入很多有質素的球員，雖然已簽了兩位高質球員，但這一刻的我們不具競爭力，而今天也證明了這一點。」

談到比賽表現，杜慈認為球隊的進攻令人擔憂，「上半場我們連離開自己的禁區、做些有建設性的推進都有難度，就只得一個機會、一個射門」，但他同時指出：「聽着，既然我們的陣容沒有變化，那為何情況會有變？遇上相同的問題是因為我們在用相同的球員，我們仍希望未來（轉會市場）仍有所發展。」他同時大讚新援高列巴尼是「今場踢得最好的球員」。

阿仙奴和車路士交手吸引大批球迷入場支持。（Getty Images）

阿仙奴在美國之旅10天期間3戰全勝，合共射入9球，主帥阿迪達表示滿意，但強調不可因而放鬆，「還有很多方面要改善。」據阿仙奴官方指，球隊在完成這場比賽後將直接飛返倫敦，準備下周六對西維爾的酋長盃，亦會是英超開季前阿仙奴的最後一場熱身賽。